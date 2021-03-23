В НАН виступили за повний локдаун в Україні: коронавірус став вкрай агресивним
В НАН України виступили за введення повного локдауну на всій території країни. Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко вважає, що для посилення карантину є всі передумови.
Про це 23 березня учений заявив на телеканалі "Україна 24".
Також він звернув увагу, що в Україні нині "суттєво збільшується агресивність" коронавірусу та кількість хворих.
На думку академіка, зважаючи на епідеміологічну ситуацію з COVID-19 потрібно проводити локдаун.
"Причому суворі заходи якраз вводяться не тоді, коли хворіє максимум людей, а коли його ще немає, коли відбувається підйом. Саме зараз ми з вами перебуваємо на етапі, коли йде масований підйом захворюваності й навіть летальності", - заявив Комісаренко.
Вчений вказує на недотримання "елементарних" карантинних правил і рекомендацій з профілактики поширення інфекції: зокрема, соціальної дистанції, носіння масок, і "навіть миття рук"
Також академік висловився щодо очікуваного піку коронавірусу в Україні.
"Можна вважати, що третя хвиля, можна - що друга. Я вважаю, що друга, але це неважливо. Важливим є те, що ми є свідками інтенсивного поширення захворювання та інфікування", - наголосив він.
При цьому вакцинацію від COVID-19 Комісаренка називає головною зброєю в боротьбі з епідемією.
Раніше повідомлялося, що глава МОЗ Максим Степанов зробив важливу заяву про повний локдаун в Україні.
Нагадаємо також, що нещодавно в НАН України назвали адаптивний карантин хибним у самій своїй основі.