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В НАН выступили за полный локдаун в Украине: коронавирус стал крайне агрессивным

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 21:14
В НАН выступили за полный локдаун в Украине: коронавирус стал крайне агрессивным В НАН Украины сделали заявление о локдауне и коронавирусе (фото: Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В НАН Украины выступили за введение полного локдауна на всей территории страны. Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко считает, что для ужесточения карантина есть все предпосылки.

Об этом 23 марта ученый заявил на телеканале "Украина 24".

Также он обратил внимание, что в Украине в настоящее время "существенно увеличивается агрессивность" коронавируса и количество заболевших.

По мнению академика, ввиду эпидемиологической ситуации с COVID-19 нужно проводить локдаун.

"Причем строгие меры как раз вводятся не тогда, когда болеет максимум людей, а когда его еще нет, когда происходит подъем. Именно сейчас мы с вами находимся на этапе, когда идет массированный подъем заболеваемости и даже летальности", - заявил Комиссаренко.

Ученый указывает на несоблюдение "элементарных" карантинных правил и рекомендаций по профилактике распространения инфекции: в частности, социальной дистанции, ношения масок, и "даже мытья рук"

Также академик высказался относительно ожидаемого пика коронавируса в Украине.

"Можно считать, что третья волна, можно - что вторая. Я считаю, что вторая, но это непринципиально. Принципиально то, что мы являемся свидетелями интенсивного распространения заболевания и инфицирования", - подчеркнул он.

При этом вакцинацию от COVID-19 Комиссаренко называет главным оружием в борьбе с эпидемией.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов сделал важное заявление про полный локдаун в Украине.

Напомним также, что недавно в НАН Украины назвали адаптивный карантин ошибочным в самой своей основе.

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