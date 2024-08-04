"Старайтесь сделать все". 115-летняя женщина поделилась секретами долгой жизни

Правила долголетия Элизабет Фрэнсис

"Пытайтесь сделать все, что вы можете. Любите!" - это девиз жизни Элизабет.

В дополнение к жизненной философии Фрэнсис, ее долголетие может быть в значительной степени связано с ее генетикой. Ее сестра дожила до 106 лет, а отец умер, когда ему было 99, рассказала внучка Фрэнсис Этель Харрисон.

Элизабет Фрэнсис 115 лет (Скриншот)

О том, как Фрэнсис прожила свою жизнь, врач Холли Холм сказала, что она сделала все правильно для долголетия.

По словам Холмс, Фрэнсис часто переезжала, соблюдала здоровую диету и придавала приоритет социальным связям, что помогло ей избежать одиночества и изоляции.

Внучка американки рассказала, что ее бабушка всегда выращивала овощи на заднем дворе.

"Я никогда не видела, чтобы она ходила в ресторан быстрого питания, как Chick-fil-A и все другие места, где я любила ходить. Она никогда этого не делала", - добавила внучка.

Также Фрэнсис никогда не курила и не употребляла алкоголь. Она тоже не научилась водить и либо ездила общественным транспортом, либо ходила куда угодно пешком, сказала Гаррисон.

Также 115-летняя американка рассказала, что она всегда говорила все, что думала.

В семье Элизабет все были долгожителями (Скриншот)