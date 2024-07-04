"Пытается откупиться": Козловский прокомментировал скандал с мужчиной, который обматерил врача-ветерана

На днях сеть всколыхнул ролик, где мужчина пренебрежительно высказался в адрес врача-ветерана на протезах. На громкий скандал отреагировал в том числе и артист-военнослужащий Виталий Козловский.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Что написал певец

В своем блоге знаменитость возмутился подобной ситуацией в стране, где продолжается полномасштабная война. Звезда назвал имя мужчины, решившего применить нецензурную лексику во время общения с военным. Как написал Козловский, речь идет об учредителе и директоре "Одессаспецэнерго" Вадиме Шевеленко - именно он обматерил ветеринара Алексея Притулу.

Инцидент произошел из-за того, что посетитель хотел, чтобы специалист встал со стула и ближе подошел к его животному, чтобы осмотреть его. Когда тот не смог этого сделать и показал почему, мужчина резко обматерил врача и вышел из кабинета.

В посте Виталий также отметил, что сейчас Шевеленко "пытается откупиться", и "не потому, что ему стало совестно, а потому, что огласка ударила по его репутации".

Певец отреагировал на скандал (Фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Сейчас Шевеленко пытается откупиться. Как такое может быть в воюющей стране? Разве просто откупиться - это достаточно за такое неуважение к военному?" - отметил звездный защитник.

"Не справедливее ли, чтобы после такого поступка этот "диванный агрессор" сам отправился туда, где ветеран потерял здоровье? Чтобы пережил то, что пережил он? Чтобы сам узнал вкус пороха, пота и крови. Возможно, только тогда раскаяние было бы искренним", - также написал артист.

Высказалась о скандальной ситуации и избранница музыканта Юлия Бакуменко. В комментариях она написала о том, что пока за такие ситуации не будет строгого наказания, они вновь и вновь будут повторяться.

В stories певец также поделился своими мыслями касательно этой темы. Он возмутился, что люди вместо благодарности воинам демонстрируют пренебрежение при общении с ними. Напоследок звезда призвал не молчать о подобных историях, а давать им максимальную огласку.

Артиста, который мобилизовался прошлым летом, возмутила подобная ситуация (Фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Что грозит нарушителю

Инцидент произошел 3 июля, когда в ветеринарную клинику в Одессе на прием к Алексею Притуле пришел мужчина с собакой. Как уже отмечалось, он хотел, чтобы эксперт встал и поближе осмотрел его животное, однако когда тот по понятным причинам не стал этого делать, Шевеленко продемонстрировал агрессивное поведение.

В тот же день вечером одесская полиция сообщила, что нарушитель уже привлечен к ответственности. О скандале правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей, после чего зарегистрировали сведения по факту данного нарушения.

На фоне инцидента полицейские составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

Также представители полиции заявляли, что сам нарушитель свою вину признал и уже извинился перед потерпевшим.

К слову, Шевеленко был внештатным советником вице-премьера Стефанишиной. Однако после этого инцидента на данной должности он больше не работает.