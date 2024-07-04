Что угрожает мужчине, который обматерил в ветклинике врача-ветерана на протезах: все детали скандала

В среду, 3 июля, в ветеринарную клинику в Одессе на прием к врачу на протезах Алексею Притуле пришел мужчина с собакой. Посетитель хотел, чтобы специалист поднялся со стула и подошел поближе к животному. Когда тот не смог этого сделать, клиент обматерил ветерана и ушел. В полиции уже составили административный протокол.

РБК-Украина рассказывает, что известно о деталях скандала и его завершении.

Что произошло в ветклинике

О событиях, произошедших в ветеринарной клинике Одессы 3 июля 2024 года, рассказал сам врач-ветеринар - ветеран Вооруженных сил Алексей Притула.

"Это видео - в "ТОП неожиданных концовок", - написал он в своем Instagram (где опубликовал видео с места происшествия).

По словам мужчины, инцидент произошел во время "обычного рабочего утра".

Фото с места событий (скриншот: instagram.com/oleksa1981)

"Я прошу вас активно распространять это видео. Им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни", - подчеркнул защитник Украины.

В то же время он отметил, что с ним это - "единичный случай".

"Пока. Но я прекрасно понимаю, что подобной наволочи вокруг тьма. Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого "человека" крайне маловероятно. Потому, напоминаю, быть уе**ом в нашей стране не противозаконно. Но пусть станет известным. Я уже знаю его имя и все остальное", - подытожил Алексей.

Реакция правоохранителей

Уже вечером того же дня Одесское районное управление полиции №1 сообщило, что нарушитель привлечен к ответственности.

"Посетителя ветеринарной клиники возмутило, что врач, осматривая его собаку, не мог встать со стула и подойти к животному поближе. Разъяренный клиент нецензурно высказался в сторону ветеринара и покинул его кабинет", - рассказали там.

Уточняется, что об инциденте правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей и зарегистрировали сведения по данному факту.

В ходе выяснения всех обстоятельств полицейские установили, что происшествие произошло около 10 часов утра в одной из ветеринарных клиник в Киевском районе Одессы.

Правоохранители приехали по указанному адресу, где 43-летний потерпевший обратился с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники.

"Принятыми мерами правоохранители установили правонарушителя и место его жительства. Им оказался 38-летний гражданин", - уточнили в полиции.

На фоне инцидента полицейские составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

Общение с правонарушителем (фото: od.npu.gov.ua)

Согласно этой статье КУоАП, мелкое хулиганство - нецензурная брань в общественных местах, оскорбительные придирки к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан.

Оно влечет за собой:

или наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

или общественные работы на срок от 40 до 60 часов

или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев - с вычетом 20 процентов заработка

или административный арест сроком до 15 суток

Следует отметить, что согласно пункту 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины, "если нормы других законов содержат ссылку на не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен".

Следовательно, если речь пойдет о штрафе, правонарушителю придется заплатить от 51 до 119 гривен.

"Свою вину он признал и сейчас уже извинился перед потерпевшим", - подытожили в полиции.