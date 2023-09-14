"Нет понятия, что такое инклюзия". Военный ВСУ показал, какой должна быть ВВК в Украине (фото)

Какая была больница во Львове

В январе Мирослав рассказывал о том, что раненые бойцы стоят в несколькочасовых очередях, чтобы получить справки. При том, что поликлиника открывается в 9 утра, уже в 7:30 стоят очереди.

"В пол девятого в списках в регистратуру уже был шестидесятым, в очереди к хирургу - тринадцатым. Электронной очереди не существует. Все на листочке в клетку. А для того, чтобы попасть в последний кабинет, там где выписывают документы ВВК, моя фамилия оказалось под номером 502!!!" - писал Откович.

Он также показал туалет с разбитыми стенами, грязью на плитке и полной антисанитарией.

Санитарные условия в военном госпитале (фото: facebook.com/Otkovych)

В феврале в больнице начались изменения. В комментарии Styler Мирослав рассказал, что строители полностью реконструировали холл, сделали более открытое пространство, на всех этажах установили кулеры с питьевой водой, заработал бесплатный ксерокс.

Снова функционирует лифт - его подключили к генератору, чтобы в случае отключений он продолжал работу.

Кроме того, к работе приступают художники, чтобы разрисовать стены. Это важно для эстетического восприятия.

Уборная в больнице для военных после ремонта (фото: facebook.com/Otkovych)

Вместе с тем наш собеседник отмечает, что эти изменения точечные. Гораздо важнее, чтобы они стали глобальными. В частности, запустить электронный документооборот, чтобы военные могли не тратить время на очереди и оббивку порогов.

Недавно в Украине заработал электронный документооборот. Теперь можно отправлять и получать в электронной форме следующие документы:

именные списки военных, которые находятся на лечении в медучреждениях

постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВВК

справки об обстоятельствах травмы

выписки из медкарты амбулаторного и стационарного больного

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья

выдержки из приказов воинской части

Какая ситуация сейчас

Вопрос инклюзивности сейчас стоит достаточно остро, ведь военные часто возвращаются с фронта с тяжелыми ранениями, без конечностей. Поэтому необходимо обустраивать окружающее пространство так, чтобы оно было для них комфортным.

"Отсутствие инклюзивности пространства в медицинских учреждениях, когда ни туалеты, ни коридоры, ни кабинеты не рассчитаны на то, что туда попадает человек, у которого нет руки, ноги, который имеет особые нужды", - делится военный.

Он рассказывает, что волонтеры не учли приобретение инклюзивного зеркала, с помощью которого человек на инвалидной коляске тоже сможет видеть себя в нем. Для руководства больницы оставили счет на его приобретение, однако с этим возникло недоразумение.

"Они не понимают, почему это зеркало стоит 9 000 гривен. "Да мы здесь в Эпицентре купим". Нет понятия, что такое инклюзия. А технологии пошли дальше. Технологии же дают возможность адаптировать среду под человека. Это такие нюансы, болезнь роста", - рассказывает Мирослав.

Сейчас ситуация значительно улучшилась. По словам мужчины, после огласки в больнице сменили руководство и они в постоянном контакте с волонтерами.

Теперь в больнице был завершен один блок санузла. Другой пообещала сделать сама поликлиника, материалы для ремонта уже есть. Несмотря на то, что ремонтные работы еще не начали, Откович выражает надежду, что обещание сдержат.

Обновленный инклюзивный санузел во Львовском медицинском центре для прохождения ВВК (фото: facebook.com/Otkovych)

"Уровень уважения к участникам боевых действий определяет зрелость общества и способность победить в войне за независимость. Когда война длится долго, значение тыла встает очень остро, потому что идет соревнование обществ на способность поддержать свою армию и понять ее потребности. Мы должны отличаться в лучшую сторону от тех, кто на нас напал", - добавил Мирослав