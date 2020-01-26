Нам все одно: канадці залишили Маркл і Гаррі наодинці зі своїми проблемами

Рішення принца Гаррі і Меган Маркл залишити свої посади в британській королівській сім'ї призвело до того, що герцогам заборонили використовувати свої королівські титули або отримувати державні кошти. Тому залишається незрозумілим, як будуть покриватися витрати на їх безпеку, передає Financial Times.

Відсутність інтересу канадців до новин про знаменитостей може зробити країну привабливою для пари, яка прагне до особистого життя.

Хоча не ясно, де в Канаді будуть жити герцог і герцогиня Сассекські, сім'я, безсумнівно, досягне того рівня конфіденційності, який неможливий в Великобританії або США.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Тепер ми знаємо, що люди на острові Ванкувер знали, що вони там, і нічого не сказали. Це дуже схоже на Канаду. У нас немає тієї таблоїдної культури, яку ви бачите в інших місцях", - відзначило джерело, вказавши на шеститижневий візит пари на острів Ванкувер в різдвяні свята.

Хоча життя в Канаді може виявитися простіше для пари, опитування, проведене однією організацією, виявило, що половина респондентів були байдужі до потенційного переїзду, кажучи, що їм "все одно".

До слова, всі громадяни Великобританії можуть перебувати в Канаді до шести місяців без візи. Як в даній ситуації будуть діяти Сассекські - поки не відомо. Однак, за словами експерта, в законі про громадянство немає положень, які б надавали статус канадського громадянства членам королівської сім'ї.