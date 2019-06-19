Наклали шви: дитина отримала серйозні травми в маршрутці під Хмельницьким

Під Хмельницьким 12-річний хлопчик травмувався в маршрутці через залізний гостряк з-під сидіння. Однак, коли мати вирішила з'ясувати подробиці інциденту у перевізника, той почав звинувачувати дитину в обмані. Про це інформує ТСН.

Наголошується, що маршрутки давно потребують ремонту, місцеві жителі скаржаться, що змушені платити гроші за громадський транспорт з трухлявою підлогою, роздертими сидіннями та розхлябаними дверима.

Саме в такій маршрутці хлопчик й розпоров гомілку. Мати звернулася в поліцію, надавши фото гостряка, яке зробила раніше в маршрутці. Але є проблема: у хлопчика немає квитка, який би доводив, що він взагалі був у транспорті.

12-річний хлопчик травмувався в маршрутці через гостряк під Хмельницьким

Якщо вірити потерпілому, він їхав у білій маршрутці номер дев'ять в 2 години дня. Водії і перевізник кажуть, що хлопець обманює, адже по цьому маршруту в зазначений час зазвичай їздить жовта маршрутка.

Проте мати постраждалого здаватися не стала і знайшла пасажирку, що сиділа поруч з сином, коли він травмувався. Жінка погодилася свідчити в поліції, сказала, що дитина дійсно отримала травму і вона це бачила. "Нога порізалася, почала кров текти. Ми серветками призупинили", - прокоментувала Світлана Молоток.

На даний момент невідомо, чи вийде довести вину перевізника і водія, але мати з сином відступати точно не мають наміру.

Нагадаємо, що у мережу потрапило відео масової бійки в маршрутці під Рівне.

Раніше ми писали, що водій маршрутки в Одесі жорстоко обійшовся з 25-річною вагітною жінкою. Неадекватний маршрутник спеціально загальмував, щоб жінка впала.