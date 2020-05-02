Накриє страшними грозами: яким областям приготуватися до негоди

Погода в Україні на початку травня очікується нестабільна, з різкими перепадами температури та грозами. У суботу, 2 травня, грози захоплять більшу частину України, однак температура повітря буде високою.

На сході країни синоптики прогнозують суху погоду, без істотних опадів. Нічна температура повітря складе +8 +11 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23 +26 градусів.

У південних областях переважатиме суха погода з невеликою хмарністю. Грози захоплять тільки Одеську область. Вночі від +9 до +11 градусів, вдень буде тепло, від +20 до +24 градусів. У Криму сухо, хмарно, без опадів. Вночі +9 +11, вдень +21 +23 градуси.

На сході синоптики прогнозують грозу та сильний дощ. Нічна температура повітря коливатиметься від +9 до +11 градусів, вдень прогріється до +21 +23 градусів.

Західні області накриє сильними грозами та зливами. Нічна температура повітря коливатиметься від +8 до +11 градусів. Вдень в регіоні очікується від +17 до +19 градусів, місцями до +21 +23 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують грози та дощі у всіх районах. Вночі температура повітря становитиме від +8 до +11 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21 +23 градусів.

У Києві 2 травня очікується злива, можлива невелика гроза. Нічна температура повітря складе +9 +11 градусів, удень повітря прогріється до +20 +22 градусів.

Карта погоди в Україні на 2 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про заморозки в травні 2020 року.