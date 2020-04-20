Накриє сильними дощами: синоптики повідомили, коли чекати погіршення погоди

Погода в Україні у квітні вкрай нестабільна і після відносно теплої та м'якої зими, весна не сильно радує довгоочікуваним теплом. У найближчий тиждень в країні очікуються заморозки, а у другій половині – всі області накриє затяжними дощами.

Так за прогнозом Українського гідрометцентру, у п'ятницю і суботу, 24 та 25 квітня, в Україні очікуються дощі у всіх областях. Нічна температура повітря почне підійматися і до кінця тижня морози зміняться потеплінням до +3 +6 градусів, вдень у більшості областей очікується від +13 до +16 градусів. Трохи тепліше буде тільки на півдні – до +17 градусів.

Карта погоди в Україні на 24 квітня

Тим часом, у вівторок, 21 квітня, дощі охоплять північні та східні області. Температура повітря вночі буде дуже низькою, а вдень у більшості областей – прохолодно.

На сході дощі пройдуть у всіх областях, крім Дніпра і Полтави. Нічна температура повітря складе +3 +5 градусів, вдень очікується від +10 до +13 градусів.

У південних областях сухо, хмарно. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень +11 +13 градусів. У Криму без опадів, вночі +3 +5 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

На півночі короткочасні дощі. Вночі до -3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть всього +9 +11 градусів.

У західних областях сухо, мінлива хмарність. Вночі від -1 до -3 градусів, вдень потеплішає до +9 +13 градусів.

В центральній частині країни мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вночі в більшості областей до -2 градусів, вдень від +9 до +12 градусів.

У Києві 21 квітня очікується суха погода, хмарно. Вночі до -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +11 градусів.

Карта погоди в Україні на 21 квітня

У середу, 22 квітня, в Україні буде сухо у всіх областях. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та посилення вітру до штормових значень. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +5 градусів, вдень у більшості областей очікується від +10 до +13 градусів.

Карта погоди в Україні на 22 квітня

У четвер, 23 квітня, в Україні почне підійматися температура повітря. Очікується сильний штормовий вітер, без опадів. Вночі в більшості областей від +3 до +5 градусів, вдень від +13 градусів, на сході та в центрі до +16 градусів, на півдні та заході.

У Києві 23 квітня очікується сонячна погода, без опадів. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +13 до +15 градусів.

Карта погоди в Україні на 23 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату сильного потепління в Україні.