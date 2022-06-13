Хто найбільш схильний до алергії на сонце: лікар назвала найвразливішу групу людей

Лікар зазначила, що алергію на сонці також називають сонячною кропивницею. Це реакція на ультрафіолетову частину спектра сонячного випромінювання.

Експерт розповіла, що цей вид алергії є тимчасовим та сезонним. Зазвичай вона з’являється з травня до серпня, після перебування на сонці.

Зокрема, спровокувати появу цього виду алергії можна й узимку, розпочавши підготовку до пляжного сезону з відвідування солярію.

Також часто алергія проявляється у вигляді висипу або невеликих пухирів через кілька хвилин після перебування на сонці. Однак, висип може з’явитися і через кілька днів. Під час алергії фахівець радить прийняти антигістамінні препарати, щоб зменшити реакцію та зняти свербіж.

Алергія на сонці розуміється як фотодерматит або фотодерматоз, оскільки сам алергічний компонент у сонячних променях не присутній. Самі по собі сонячні промені не належать до алергенів, але при цьому під впливом в організмі людини можуть накопичуватися речовини, що викликають алергію.

Як можна запобігти появі алергії

Для того, щоб мінімізувати ймовірність розвитку сонячної алергії, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

по можливості, варто відмовитись від носіння одягу із синтетичних тканин;

потрібно проводити на сонці 10-20 хвилин, після чого потрібно "сховатися" в тінь;

використовуйте сонцезахисні креми;

відвідуйте пляж рано вранці і у вечірній час, коли активність сонця мінімальна;

використовуйте парасолі, головні убори і накидки для захисту від сонячних променів.

Алергія - це захворювання, яке вимагає адекватного лікарського втручання. Потрібна консультація лікаря-алерголога з проходженням усіх необхідних діагностичних процедур.