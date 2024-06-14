Надя Дорофеева и Николас Карма "нарвались" на мошенников: детали инцидента

Певица Надя Дорофеева и блогер Николас Карма почти одновременно "нарвались" на мошенников, "укравших" их голоса и внешность, чтобы обманывать людей.

Что придумали злоумышленники и как на это отреагировали звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дорофеева предупредила о мошенниках

Певица заявила, что в последние дни в сети появилось много рекламы, в которой незаконно используют ее лицо. Сама она к этому не имеет никакого отношения.

"Любые рекламные проявления на других ресурсах/инстаграм-страницах, особенно связанных с игровой тематикой, никоим образом ко мне не относятся! Пожалуйста, проверяйте информацию, чтобы не стать жертвами мошенников", - написала Дорофеева.

Дорофеева пожаловалась на мошенников (скриншот)

Карма обратился к фанатам с важным заявлением

Такая же участь постигла и блогера, прославившегося своими видео, в которых спрашивает у случайных прохожих, сколько стоит их "лук". Он записал обращение, в котором возмутился действиями мошенников.

Злоумышленники украли его видео, но наложили на них другой звук. Они сгенерировали голос Кармы и от его имени рекламировали казино. Блогер призвал фанатов не верить такой рекламе.

Карма осудил звезд, которые берут деньги за рекламу и предлагают подписчикам азартные игры. По словам блогера, такие публичные персоны наживаются на горе, ведь получают не только "ставку" за рекламу, но и проценты от денег, которые проигрывают люди.