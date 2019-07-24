Насувається страшна погода: більшу частину України накриють сильні грози і зливи

Погода в Україні у середу, 24 липня, очікується вкрай несприятлива. Майже у всіх регіонах синоптики прогнозують сильні дощі, грози і в деяких областях – зниження температури повітря.

Як повідомляється на сайті Gismeteo, в середу буде сухо тільки в південних областях. Там очікується сонячна погода. Нічна температура становитиме +18 +19 градусів, удень повітря прогріється до +27 +29 градусів.

Західні області України переважно в зоні короткочасних дощів і гроз. Сухо буде тільки на Закарпатті. Вночі очікується +14 +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +23 +26 градусів.

В північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі, можливі грози і зливи. Вночі +15 +17 градусів, удень стовпчики термометрів не піднімуться вище +22 +25 градусів.

На сході країни пройдуть грози та сильні зливи. Вночі очікується +18 +20 градусів, вдень температура повітря підніметься до +25 +29 градусів.

У Києві 24 липня очікується короткочасний дощ, можлива злива. Нічна температура повітря складе +14 +16 градусів. Вдень трохи потеплішає до +22 +24 градусів.

Синоптики повідомляють, що дощова погода переміститься у другій половині тижня лише у східні та північні області, трохи зачепить центр України. А ближче до вихідних сильні грози пройдуть практично в усіх областях країни.

Погода в Україні у середу, 24 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про суттєве погіршення погоди до кінця липня.

А також розповідали про те, що Україну накриє сильними грозами і зливами вже в середині тижня.