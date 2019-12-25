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Насувається сніг: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

STYLERЖиття    25.12.2019 - 12:22
Насувається сніг: синоптики попередили про сильне погіршення погоди
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні принесе жителям мокрий сніг та сильний вітер

Погода в Україні у четвер, 26 грудня, різко почне погіршуватися. В країну прийде зниження атмосферного тиску, фронти циклону, вологість, хмарність, тумани, дощі, мокрий сніг. Про це попереджає синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що в більшості областей України 26 грудня буде йти дощ, а західний регіон накриє мокрим снігом. Також очікується сильний поривчастий вітер.

"26 грудня пройдуть дощі в більшості областей, на Заході вже буде переважати мокрий сніг, у південній частині суттєві опади малоймовірні, але тумани з мрякою– вірогідні. Вітер буде північно-заходу, в західних областях можливі сильні пориви", - написала синоптик.

Насувається сніг: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

Карта погоди

Температура повітря очікується плюсова, тільки на заході очікується різке пониження. До кінця тижня в Україну, за прогнозом Діденко, прийдуть морози.

"Температура повітря в найближчу ніч і протягом дня практично однакова, +3 +7 градусів, на Заході місцями 0 +3 градуси, в Криму до +9 градусів. До кінця тижня похолодає на 2-5 градусів, з'являться невеликі морози і стане більше мокрого снігу", - додала синоптик.

У Києві 26 грудня пройде дощ, температура повітря буде коливатися в межах +5 +6 градусів.

Однак Діденко попередила, що це тимчасове похолодання і в перші дні січня в Україні знову потеплішає.

"Це лайт-похолодання не перейде в справжні морози, а навпаки, зміниться на початку року черговим потеплінням", - додала вона.

Варто відзначити, що сайти погоди показують зміни в прогнозах на початок січня. Обіцяних сильних морозів не буде, а з 2 по 4 січня в Україні істотно потеплішає, місцями очікується до +5 +8 градусів.

Насувається сніг: синоптики попередили про сильне погіршення погодиСкріншот (gismeteo.ua)

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