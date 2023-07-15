Кардиолог рассказала, что делать, чтобы защитить сердце в сильную жару

Сердце во время сильной жары требует особой защиты. Некоторые люди могут иметь проблемы с этим важным органом. Поэтому необходимо соблюдать определенные рекомендации, чтобы не навредить себе.

По словам врача, в жаркую погоду даже здоровые люди могут чувствовать себя плохо, у них может ускоряться пульс, возникать головокружение, появляться одышка и отеки.

Пейте достаточно воды

Для здоровых людей дневная норма воды составляет примерно 2 литра в день, а в жаркую погоду - 3 литра. Однако, если у вас гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, для вас употребление воды ограничено.

Также обратите внимание на то, что вы пьете. Лучше отдать предпочтение обычной или минеральной воде, прохладным натуральным чаям. Только не утоляйте жажду сладкими газированными напитками, кофе или алкоголем. Все потому, что они жажду не утолят, а только вызовут задержку воды в организме, что приведет к повышению давления и появлению отеков.

Находитесь на улице в безопасные часы

Опасными считаются часы с 11 до 16. В это время лучше не выходить из дома и не заниматься физическими нагрузками.

Питайтесь правильно

Кардиолог говорит, что летом лучше предпочесть фрукты, овощи и зелень, ведь они пополнят запасы витаминов и микроэлементов, которые все теряют в жару.

Лучше ограничить употребление жирной, жареной и соленой пищи. Не переедайте, ешьте небольшими порциями.

Не меняйте резко температурные условия

Резкий переход с жаркой улицы в комнату с кондиционером или купание в очень холодной воде может вызвать сосудистый спазм. Поэтому следует быть осторожными.

Как одеваться в жару

В жаркую погоду на вас должно быть как можно меньше одежды. Отдавайте предпочтение легкой одежде из натурального хлопка. Желательно, чтобы она была светлых тонов и имела свободный крой. Такая одежда впитывает влагу, не прилипает к телу, если вы вспотели, пропускает воздух.

Также лучше отказаться от нарядов с блестками и стразами - они притягивают солнечные лучи. Нижнее белье тоже не должно быть тугим или содержать синтетику.

Не стоит также забывать о панамке, шляпе или косынке. Отличный вариант обуви в жару - вьетнамки или сандалии на низкой подошве.

На улице носите солнцезащитные очки.