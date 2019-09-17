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Надія Матвєєва шокувала правдою про участь у Танцях з зірками 2019

STYLERПерсони    17.09.2019 - 17:14
Надія Матвєєва шокувала правдою про участь у Танцях з зірками 2019
Фото: Надія Матвєєва і Валерій Шохін (facebook.com tanci1plus1)

Надія Матвєєва відверто розповіла, що їй довелося пережити в проекті

Пара Надії Матвєєвої та Валерія Шохіна вилетіла з популярної передачі Танці з зірками 2019 у четвертому випуску. Ведуча на каналі СТБ відверто розповіла, що їй довелося пережити на передачі, а також повідомила, про свого фаворита в шоу. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Фактам".

Зазначимо, що відомий хореограф і танцюрист Сіско Гомес називав Матвєєву "душею проекту".

Надія розповіла, що вона відчула, коли шоу для неї закінчилося.

"Я не виспалася, бо ефір закінчується пізно. Та й після таких подій засыпашь не відразу. Тому постала пізніше ніж зазвичай. Але зараз у мене відчуття, ніби я зробила щось дуже хороше. Мені подобався процес зйомок, участь у проекті. Але при цьому все було складно і трудомістко. Це така особлива гармонія, яку я відчула в проекті", - розповіла вона.

Ведуча "Все буде добре" після участі в популярному шоу дуже схудла, це помітили всі глядачі. Також телезірка поскаржилася, що у неї боліли ребра і була розтягнення зв'язок на спині, участь трохи підірвало її здоров'я.

"Я переживала, що від навантажень у мене буде втомлене обличчя, але цього не сталося. Насправді "Танці..." по-різному позначилися на моєму здоров'ї. Я дуже втомлювалася, боліли ребра, було розтягнення зв'язок на стопі. Зате тіло підтягнулося, це була хороша навантаження",- зізналася Надія.

Надія Матвєєва шокувала правдою про участь у Танцях з зірками 2019Фото: Надія Матвєєва і Валерій Шохін (facebook.com tanci1plus1)

Матвеєва відзначила, що уявляла, що її чекають труднощі в танцях, так як вона була самої дорослої конкурсанткою.

"Єдине, що я хотіла знати статистику для фізичних травм, це мене турбувало — переломи ребер і все в цьому дусі. І зараз, дивлячись на свою синю ногу, розумію, що ще легко відбулася. З часом накопичується втома і складніше стає робити постановки, тому збільшується ризик травм", - розповіла вона.

Надія назвала свою фаворитку на шоу і припустила, що саме вона стане переможницею. На її думку, переможе Люду Барбір.

"Мені здається, що переможе Люду Барбір. Я бачу, як вона старається. Це процес продавлювання, розкриття себе. За цим цікаво спостерігати і співчувати", - підсумувала Матвєєва.

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