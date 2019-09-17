Надежда Матвеева шокировала правдой об участии в Танцах со звездами 2019

Фото: Надежда Матвеева и Валерий Шохин (facebook.com tanci1plus1)

Надежда Матвеева откровенно рассказала, что ей довелось пережить в проекте

Пара Надежды Матвеевой и Валерия Шохина вылетела из популярной передачи Танцы со звездами 2019 в четвертом выпуске. Ведущая на канале СТБ откровенно рассказала, что ей пришлось пережить на передаче, а также сообщила, о своем фаворите в шоу. Об этом она поделилась в интервью "Фактам".

Отметим, что известный хореограф и танцор Сиско Гомес называл Матвееву "душой проекта".

Надежда поведала, что она почувствовала, когда шоу для нее закончилось.

"Я не выспалась, потому что эфир заканчивается поздно. Да и после таких событий засыпашь не сразу. Поэтому встала позже чем обычно. Но сейчас у меня ощущение, будто я сделала что-то очень хорошее. Мне нравился процесс съемок, участие в проекте. Но при этом все было сложно и трудоемко. Это такая особенная гармония, которую я ощутила в проекте", - рассказала она.

Ведущая "Все буде добре" после участия в популярном шоу очень похудела, это заметили все зрители. Также телезвезда пожаловалась, что у нее болели ребра и было растяжение связок на спине, участие немного подорвало ее здоровье.

"Я переживала, что от нагрузок у меня будет уставшее лицо, но этого не произошло. На самом деле "Танцы…" по-разному отразились на моем здоровье. Я очень уставала, болели ребра, было растяжение связок на стопе. Зато подтянулось тело, это была хорошая нагрузка",- призналась Надежда.

Фото: Надежда Матвеева и Валерий Шохин (facebook.com tanci1plus1)

Матвеева отметила, что представляла, что ее ждут трудности в танцах, так как она была самой взрослой конкурсанткой.

"Единственное, что я хотела знать — статистику физических травм, это меня беспокоило — переломы ребер и все в этом духе. И сейчас, глядя на свою синюю ногу, понимаю, что еще легко отделалась. Со временем накапливается усталость и сложнее становится делать постановки, поэтому увеличивается риск травм", - рассказала она.

Надежда назвала свою фаворитку на шоу и предположила, что именно она станет победительницей. По ее мнению, победит Люда Барбир.

"Мне кажется, что победит Люда Барбир. Я вижу, как она старается. Это процесс продавливания, раскрытия себя. За этим интересно наблюдать и сопереживать", - подитожила Матвеева.