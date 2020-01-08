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Сподіваюся, він мене пробачить: син депутата потрапив у гучний скандал

STYLERЖиття    08.01.2020 - 18:38
Сподіваюся, він мене пробачить: син депутата потрапив у гучний скандал
Син депутата з Дніпра побив свою дитину (Колаж РБК-Україна)

У Дніпрі син депутата знущався над власною дитиною

Син депутата з Дніпра побив власну дитину за те, що та не хотіла з ним розмовляти. Відео зняла і опублікувала у Facebook мати хлопчика.

На відео, яке з'явилося в мережі, впізнали сина Віктора Ярового, заступника голови постійної комісії міської ради з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин Дніпровської міськради. Як розповіла Олександра Ярова, колишня дружина сина депутата, батько почав бити хлопчика за те, що той відмовився з ним спілкуватися.

"Вибачте, але я повинна це залишити тут. Це жорстоко, як і було мені знімати — огидно. Я проходжу з сином нелегкий шлях, шлях одужання від цієї гнилі. Люди не змінюються. Перед сином я вибачилася. Сподіваюся він мене пробачить. Папа приїхав до сина на Новий рік", - написала і розмістила страшне відео. Подивитися його можна тут.

В коментарях Олександра зазначила, що вона разом з дитиною неодноразово піддавалася фізичному і моральному насильству з боку Ярового-молодшого. Вона прийняла рішення піти від чоловіка і поїхала з Дніпра в Кривий Ріг.

На новорічні свята Яровий-молодший приїхав, щоб побачитися з сином. Коли дитина відмовилася з ним розмовляти, він вирішив її провчити.

Олександра Ярова стверджує, що неодноразово писала заяви в поліцію, але реакції на них не було. Після того, як відео з'явилося в соціальних мережах, місцева поліція повідомила, що за даним фактом відкрито провадження по 1 ч. ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Покарання за цією статтею – штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи строком до одного року.

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