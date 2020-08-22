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Коли почнеться навчання в школах і вузах: з'явилася точна відповідь

Субота 22 серпня 2020 19:00
Коли почнеться навчання в школах і вузах: з'явилася точна відповідь
Коли почнеться навчання в школах і вузах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Для школярів навчання розпочнеться з 1 вересня

В Україні через епідемію коронавірусу змістилися терміни початку нового семестру навчання, але тільки для деяких груп учнів. Коли почнеться новий навчальний семестр і в якому форматі він буде - читайте нижче.

Як повідомляється, навчання у вищих навчальних закладах розпочнеться з 1 вересня для старших курсів і з 15-го для першокурсників бакалаврату та магістратури. Але, в разі необхідності, установа вищої освіти може самостійно прийняти рішення про початок навчального процесу з будь-якої дати.

Варто також відзначити, що з 1 вересня школи будуть працювати, спираючись на те, в якій зоні знаходиться навчальний заклад. Навчання розпочнеться в школах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон. Учні з "червоної" зони отримуватимуть знання дистанційно.

За правилами, перед початком навчання, всі школярі зобов'язані пройти обов'язковий медичний огляд. У кожній віковій категорії є свій список обов'язкових лікарів і обстежень. В обов'язковому порядку плановий медичний огляд повинні пройти першокласники.

Нагадаємо, що раніше в Чернівцях влаштували протест через посилення карантину.

Також ми писали, що лікар повідомив, коли в Україні буде пік захворюваності COVID-19.

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