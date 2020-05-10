Почнеться новий етап життя: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 11 по 17 травня

Гороскоп на травень 2020 року свідчить про те, що останній весняний місяць буде сприятливим і багатим на події. Можливі невеликі фінансові негаразди, але астрологи рекомендують не втрачати оптимізм, оскільки всі проблеми в травні будуть вирішуватися швидко і легко.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 11 по 17 травня, повідомили для кого цей період стане особливо приємним і вдалим.

Овен

Початок тижня варто присвятити прибиранню в будинку і викинути всі речі, які притягують негативну енергетику. Астрологи радять позбутися хаосу і знайти для кожного предмета своє місце. 15 і 16 травня в Овнів відбудеться знаменна подія в особистому житті, можливі флірт, побачення і нове знайомство. Кінець тижня варто присвятити спілкуванню з близькими людьми та романтиці.

Телець

Перша половина тижня стане королівським подарунком для Тельців, через те, що будуть вирішуватися всі важливі питання у сфері роботи та фінансів. На вихідних варто бути напоготові, бо можуть вилізти старі конфлікти, образи чи проблеми. Вихідні можуть пройти в напрузі через сварки та непорозуміння. Постарайтеся не звертати уваги на критику близьких людей.

Близнюки

На початку тижня займіться справою, яка приносить вам радість і задоволення. Складіть плани на майбутнє. У четвер і п'ятницю постарайтеся бути уважнішими у справах, тому, що планети змінять енергетику. На вихідних займіться розв'язанням власних проблем.

Рак

Астрологи радять у найближчий тиждень чергувати роботу і відпочинок, а в цілому тиждень буде просто чарівним. Потрібно розробити план, який допоможе досягти балансу у всіх сферах життя і чітко його дотримуватися. Вихідні присвятіть рідним і постарайтеся вибратися на природу.

Лев

Приділіть цього тижня час добрим справам, допоможіть іншим людям. Зірки обіцяють миттєву винагороду в посиленому розмірі. Вдома постарайтеся створити сприятливу атмосферу і частіше посміхайтеся. На вихідних проведіть час за містом, щоб заповнити енергію і сили від природи.

Діва

Удача посміхнеться на цьому тижні в справах серцевих. Все задумане буде виходити без додаткових сил і часу. А ось у справах зосередитися буде складніше, але астрологи радять Дівам не панікувати, бо це нормальний природний процес. Постарайтеся не брати на себе більше, ніж подужаєте.

Терези

Найближчий тиждень буде дуже вдалим у фінансовому плані. Всі свої справи Терезам варто ретельно планувати та не покладатися на везіння. Покупки та шопінг варто відкласти до наступного тижня. Ваші близькі, родина і рідні люди потребують уваги, подбайте про них. На вихідних постарайтеся виспатися і менше нервувати.

Скорпіон

Цей тиждень стане переломним моментом у житті й зірки нагадають Скорпіонам, що немає нічого не можливого. У найближчі сім днів потрібно зробити важливі кроки у справах, а особливо в любові. Проаналізуйте свої помилки минулого і постарайтеся все виправити. На вихідних займіться домашніми клопотами.

Козоріг

Ваша чарівність і харизма на цьому тижні буде на висоті й, якщо у вас заплановано зачарувати об'єкт симпатії – саме час. Друга половина тижня буде дуже насичена і позитивна. Після 14 травня можна починати нові проєкти та закінчувати старі. Важливі справи не відкладайте на потім.

Водолій

Будьте обережні, оскільки навколо вас активізувалися енергетичні вампіри. Проведіть більше часу на свіжому повітрі й трохи менше контактуйте з незнайомими та малознайомими людьми. Везіння зірки обіцяють у сфері творчості та особистому житті. Займіться спортом.

Риби

Тиждень буде вдалим, але можлива сутичка з недоброзичливцями в робочому середовищі. Зірки говорять, що найближчими днями може відбутися щось незвичайне. Направте ваш фокус на актуальні завдання, не відволікайтеся на дрібниці. Складіть запасний план на випадок, якщо щось піде не так. На вихідних вам знадобиться спокій і тиша.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи попередили про небезпечний період, насувається коридор затемнень.