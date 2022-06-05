Українців лякають голодом: названо три головні російські фейки про дефіцит продуктів

Російські ЗМІ та телеграм-канали активно запускають фейки про ситуацію в Україні. Жителів нашої країни регулярно лякають дефіцитом продуктів харчування і голодом. Але це не більше, ніж фейки, які спрямовані на створення паніки.

Про це пишуть у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Фахівці Центру перерахували три головні російські фейки та дефіцит продуктів і голод, які запускають росіяни в соціальних мережах для створення паніки.

Фейк 1. В Україні почнеться голод - потрібно терміново закуповувати продукти

Після вторгнення Росії в Україну, наша країна налагодила нові логістичні системи постачання продукти. Тому скуповувати продукти, які мають обмежений термін придатності, немає сенсу. Не створюйте штучний дефіцит. Через війну в східних областях України можливі перебої деяких видів продуктів.

Варто відзначити, що паніка дійсно створює штучний дефіцит. Це видно на прикладі солі - коли стало відомо про припинення заводу, сіль зникла з усіх магазинів і супермаркетів.

Місцями сіль з'явилася, але за ціною в три, а то і в чотири рази вище звичайної. Але вже через тиждень сіль з'явилася у всіх магазинах, місцями - імпортна. Але ціна перевищує українську сіль в середньому на кілька гривень.

Фейк 2. Україна нічого не встигла посіяти, тому буде голод!

Україна під час посівної кампанії у 2022 році засіяла 9,9 млн га земель, що становить 68,7% на поточний сезон 14,4 млн га.

А місцями засіяно 99,9% земель - у безпечніших регіонах. Крім того, запаси України за попередні роки дозволять жити без голоду протягом найближчих кількох років.

Фейк 3. Все зерно продадуть в обмін на зброю!

В України є достатній запас зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий ринок принаймні до кінця 2022 року, а то і весь 2023 рік. Цю інформацію підтвердив радник президента України з економічних питань О. Устенко.