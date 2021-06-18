Ось так працюють пенсійні системи в світі: чому ми досі не запозичили ці схеми?

Польща

У Польщі пенсійний внесок платять всі працюючі жителі країни. Іноземці - теж. Це стосується всіх працівників за трудовим договором або договором-дорученням. Від внеску звільнені тільки ті, хто працює за договором підряду, але цей період не буде зарахований до трудового стажу. Із зарплати на пенсії відраховується 19,5%. З них 12% йде в державну систему соціального страхування, решта – в субрахунок Управління соцстраху. Мінімальна пенсія в Польщі-853 злотих (понад 6 тисяч гривень), її отримує близько 5% жителів країни. Середня пенсія в країні від 1500 до 2000 злотих (10600 -14200 гривень).

Німеччина

Із зарплати на майбутню пенсію потрібно віддавати майже 19%. Цю суму в рівних частинах віддають працівник і роботодавець. Мінімальна пенсія - 512 Євро (16571 гривня). Варто відзначити, що пенсіонери з соціальною пенсією мають також допомогу і підтримку – компенсація витрат на житло, комунальні послуги та медичну страховку. Середня - майже в три рази більше. Для повної пенсії потрібно мати не менше 45 років стажу і працювати жителям Німеччини доводиться з 18 років. Якщо у громадянина менше ніж 5 років офіційного стажу, то державну пенсію йому платити не будуть.

Крім того, в Німеччині є система, яка дозволяє отримувати пенсію за померлого чоловіка – від 55% до 60% від суми пенсії.

Норвегія

Тут пенсійна система складається з трьох частин. З державного бюджету йде 18%, ще частина із закритого фонду "Норвегія", який вкладає кошти у внутрішні та скандинавські інвестиції. Є ще фонд "Глобальний" під керівництвом центрального банку країни – туди надходять кошти від надлишкових доходів нафтового сектора і інвестуються по всьому світу. Щоб отримати мінімальну пенсію в Норвегії потрібно не менше трьох років стажу. Для 100% пенсії - 40 років стажу. Мінімальна виплата - 13 тисяч крон (приблизно 44 тисячі гривень на місяць).

США

Про пенсію в США потрібно думати з моменту вступу в старшу школу. Тут є різні системи пенсійного забезпечення. В американський державний пенсійний фонд відраховують 8% від зарплати. Приватні підприємці та фрилансери платять самі й віддають набагато більше. Можна відкрити соціальний рахунок і накопичувати свої виплати – він заморожений до виходу на пенсію. За достроковий розрив договору - велика пеня. Є накопичувальна система-частина зарплати осіб на рахунок пенсійної програми під 9% річних. Їх можуть інвестувати, але обмежено.

Японія

Пенсійна система складається з двох частин - Базова від держави та додаткова. Друга частина залежить від розміру зарплати, стажу і компанії. Середня пенсія становить 50 000 єн (близько 12300 гривень). Трудова – в три рази більше. Для мінімальної пенсії по старості потрібно мати не менше 10 років стажу. У державному пенсійному страхуванні беруть участь всі жителі країни від 20 років.