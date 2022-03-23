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Найкращі рецепти млинців на молоці або воді, які підійдуть для будь-якої начинки

Фото: рецепти найкращих млинців (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Тонкі млинці - універсальна страва, яку не можна не любити. У них можна загорнути, як солону, так і солодку начинку, отримавши і основну страву і десерт. Причому молоко в рецепті можна замінити водою. У смаку вони трохи втратять, але стануть більш економними.

Найпростіші рецепти - читайте нижче.

Млинці "3 склянки"

  • Молоко - 200 мл (1 склянка)
  • Вода - 200 мл (1 склянка)
  • Борошно - 160 г (1 склянка)
  • Яйце - 3 шт.
  • Сіль -1/2 ч. ложки
  • Цукор - 1 ст. ложка
  • Рослинна олія - 3 ст. ложки.

У миску розбийте три яйця, додайте сіль і цукор, добре збийте. Половину борошна просійте в миску, перемішайте.

Влийте склянку молоко будь-якої жирності, перемішайте. Додайте решту борошна. Перемішайте.

Влийте склянку крутого окропу і при цьому постійно помішуйте тісто. В кінці додайте рослинну олію і знову добре вимішайте тісто.

Сковороду змастіть маслом, наливайте млинці та смажте з кожного боку до золотистого кольору.

Млинці на дріжджовому тесті

  • Свіжі дріжджі - 20 г
  • Цукор - 1-2 ст. ложки
  • Молоко - 3 склянки
  • Яйця - 2 шт.
  • Вершкове масло - 75 г
  • Рослинна олія - 1-2 ст. ложки
  • Борошно - 2 склянки
  • Сіль - ½ ч. ложки.

Дріжджі розкришіть в миску, додайте цукор і розітріть. Додаємо пів склянки теплого молока і перемішуємо. Просіваємо в миску неповну склянку борошна і ретельно перемішуємо.

Ставимо миску з опарою в тепле місце на 10-15 хвилин. Як тільки маса збільшилася у два рази та з'явилися бульбашки - замішуємо тісто.

Відокремлюємо жовтки від білків, жовтки - в тісто. Додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо.

Далі додаємо борошно і молоко невеликими порціями. Після кожного - добре перемішуємо. В кінці вливаємо рослинну олію. Ще раз перемішуємо і ставимо в тепле місце на 10-15 хвилин.

Потім збиваємо білки в густу піну і додаємо їх в тісто. І ще раз добре перемішуємо.

Розігріваємо сковороду і перед першим млинцем змащуємо її маслом. Потім випікаємо млинці з кожного боку до золотистого кольору.

Французькі млинці (на три порції)

  • Яйця - 2 шт.
  • Молоко - 160 мл
  • Вершкове масло - 35 г
  • Борошно - 60 г
  • Цукор - 5 г
  • Сода - 2 г
  • Сіль - щіпка
  • Олія для смаження

Збиваємо два яйця, додаємо дрібку солі та цукор. Перемішуємо 2-3 хвилини віночком. Наливаємо холодне молоко - перемішуємо до появи пінки.

Розтоплюємо вершкове масло і даємо йому охолонути, вливаємо в миску, знову перемішуємо.

У борошно додаємо соду - на кінчику ножа. Додаємо борошно в миску. Швидко вимішуємо тісто.

Нагріваємо сковороду, змащуємо її маслом. На один млинець потрібно не більше двох столових ложок тіста. Обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору.

Французькі млинці відмінно підходять для будь-яких начинок.

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