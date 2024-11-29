Как из другого мира: 9 необычных фактов о муравьедах

Когти муравьедов напоминают лезвия

Вместе со своим хитроумным языком, муравьеды используют острые, как ножи, когти для многих целей. Эти когти невероятно опасны, они не только помогают легко разрывать термитники, но и являются лучшей защитой животных от нападений.

Интересно, что во время ходьбы муравьеды сворачивают ступни в кулаки, чтобы защитить когти и предотвратить их затупление.

У муравьедов плохое зрение

У муравьедов очень плохое зрение, но отлично развит слух и обоняние. Это позволяет им успешно находить еду даже в темноте. В частности, обоняние муравьеда в 40 раз сильнее человеческого.

Муравьеды не жуют еду

Муравьеды не пережевывают еду. У них нет зубов, поэтому пища, которую они поглощают, полностью не измельчается. Вместо зубов и жевания они используют свои мощные лапы, чтобы разрывать муравейники или термитники, и свой длинный язык, чтобы вытащить насекомых.

Мех муравьеда защищает животное от насекомых

Слой меха муравьедов очень крепкий и толстый, что помогает им защищаться от укусов насекомых, с которыми они взаимодействуют во время еды. Это дает им определенную стойкость к повреждениям при поиске пищи в сложных условиях термитников или муравейников.

У муравьедов уникальный язык

Муравьеды имеют один из самых интересных языков в мире животных. Их язык может достигать до 60 см в длину, что позволяет им легко доставать муравьев и термитов, пытающихся спрятаться глубоко в земле или внутри деревьев.

Язык муравьеда помогает животным в питании (фото: wikipedia.org, user File Upload Bot)

Самки муравьеда - заботливые мамы

Муравьеды имеют достаточно долгий период беременности. Самки обычно беременны в течение 6-7 месяцев, а рожают только одного детеныша, которое будет оставаться с матерью в течение длительного времени до достижения зрелости. "Мамы" носят детеныша на спине, не оставляя его до следующей беременности.

Муравьеды быстро бегают

По большей части вы не увидите, чтобы муравьед двигался быстрее, чем медленно шаркал ногами.

Даже те из них, которые проводят большую часть своего времени среди веток деревьев, никогда не делают ничего другого, кроме как лежат или передвигаются со скоростью улитки. Однако, если их напугать, они могут бежать довольно быстро, до почти 50 километров в час.

Муравьеды едят не только муравьев

Хотя они извлекают свою пищу преимущественно из муравейников, муравьеды также могут питаться другими насекомыми, такими как термиты или другие мелкие беспозвоночные.

Недавно исследователи установили, что некоторые виды муравьедов могут употреблять плоды пальмового дерева, чтобы получить витамины. Однако муравьи все же составляют основную часть их рациона. Кроме этого, муравьеды могут съедать до 30 000 насекомых в день.

Некоторые виды муравьедов находятся под угрозой исчезновения

Хотя муравьеды не являются наиболее известными животными, некоторые виды муравьедов находятся под угрозой исчезновения. В частности, гигантский муравьед занесен в Красный список МСОП со статусом "уязвимый". Это связано с потерями их природной среды из-за вырубки лесов и других человеческих воздействий.