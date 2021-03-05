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Продюсер НеАнгелів пояснив причину розпаду групи: "піде на користь усім"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 07:53
Продюсер НеАнгелів пояснив причину розпаду групи: "піде на користь усім" Група НеАнгели (фото: facebook.com/neangely.official)
Автор: Володимир Костирін

Розпад групи НеАнгели після 15 років творчої діяльності вразив армію шанувальників, адже цей популярний український поп-дует - один з тих, що найбільше гастролює. Продюсер колективу Юрій Нікітін пояснив причини такого рішення і чи зможуть фанати знову побачити Віку і Славу на одній сцені.

Про це він розповів у коментарі ТСН.

За словами Нікітіна, артистки виросли, і початок їх сольних кар'єр є неминучістю.

"І я це розумію і приймаю. Тому їхній перехід із дуетного формату в формат сольних кар'єр - це абсолютно закономірна історія", - сказав він.

При цьому Юрій наголосив, що залишається продюсером групи НеАнгели, яка виступатиме на закритих корпоративних заходах, але в сольних проектах Слави Камінської та Вікторії Смеюхи не братиме участі.

"Я не залишаюся їхнім продюсером в сольних кар'єрах, оскільки у дівчат невід'ємною частиною зростання є своє творче бачення і певні творчі амбіції. А вони у кожної свої. Кожна бачить себе в певному контексті, сенсах і т.д.", - пояснив Нікітін.

Продюсер НеАнгелів пояснив причину розпаду групи: &quot;піде на користь усім&quot;

Солістки дуету НеАнгели Слава Камінська і Вікторія Смеюха (фото: facebook.com/neangely.official)

Продюсер розповів, що насправді рішення про розпад групи він прийняв не раптово, а довго обдумував і близько пів року тому обговорив усе з солістками дуету.

"Тому як поєднувати сольну кар'єру і продовжувати працювати в колективі це складно. Особливо, коли хтось стає популярнішим, то він одразу забуває про гурт. А мене такий напівмірний формат не влаштовує, тому я запропонував розходитися на сольні кар'єри", - сказав Юрій.

Продюсер НеАнгелів пояснив причину розпаду групи: &quot;піде на користь усім&quot;

Юрій Нікітін (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Крім того, він зізнався, що з плином часу у Віки та Слави склалися досить непрості стосунки всередині групи, що також впливало на подальший розвиток колективу.

Солістки НеАнгели вже не будуть записувати спільні пісні, робити спільні релізи, знімати спільні відео і спільно з'являтися в промо - тільки виступатимуть на закритих вечірках.

Продюсер НеАнгелів пояснив причину розпаду групи: &quot;піде на користь усім&quot;

Група НеАнгели проіснувала 15 років (фото: facebook.com/neangely.official)

"Є величезний багаж репертуару, імені, бренду. Це дуже затребуваний формат. Набагато популярніші ніж прийнято про це говорити. Якось все у нас інші герої нагороди отримують і номінації. А насправді НеАнгели - це один із колективів, який найбільше гастролює. Виходячи з цього, ми продовжуємо працювати спільно. Кожна солістка окремо в своїх програмах не співатиме основні хіти НеАнгелів. Репертуар гурту залишиться в рамках гурту", - наголосив Нікітін.

Продюсер додав, що досить важко переживає розпад дуету, але переконаний - на цьому етапі це "логічне перезавантаження", яке "точно на користь піде всім".

Група НеАнгели вже запланували свій прощальний концерт, який відбудеться 26 березня на сцені FREEDOM в Києві.

Продюсер НеАнгелів пояснив причину розпаду групи: &quot;піде на користь усім&quot;

Вікторія Смеюха і Слава Камінська з групи НеАнгели (фото: facebook.com/neangely.official)

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська зізналася, що скоро змушена буде змінити ПМП, оскільки роботи стає все більше.

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