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Приближение осени: 7 дел с уборки, которые нужно сделать до начала сезона

Что убирать в начале осени (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Осталось несколько дней до нового сезона и начала учебы. Это означает, что необходимо провести тщательную уборку после лета, спрятав ненужные вещи. Уборка также даст вам лучшее представление о том, что вам может пригодиться в следующем сезоне.

О том, что нужно убрать к началу осени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

Прошлогодние школьные принадлежности

Школьные принадлежности не вечны. Ведь краски и паста в ручках и краски высыхают, а линейки ломаются. Посмотрите, что нужно утилизировать, и запишите то, что можно использовать еще раз в этом году, например, папки, пеналы и ланч-боксы.

Также просмотрите старые тетради, чтобы определить, какие необходимы для дальнейшего обучения.

Маленькая детская одежда

Дети растут удивительно быстро - в отличие от одежды. Поэтому, если у вас есть дети, лето - прекрасное время для того, чтобы просмотреть их гардероб и посмотреть, во что они уже не влезут.

Одежду в хорошем состоянии можно отдать в местный секонд-хенд, или отдать знакомым. Затем оцените, что вам нужно для сезона возвращения в школу.

Летняя одежда

Перед тем, как одеваться в одежду для прохладной погоды, следует провести инвентаризацию летнего гардероба.

До того, как погода изменится, вы сможете оценить всю легкую одежду, которую вы носили чаще всего, и, что еще важнее, вещи, к которым вы еще не прикасались.

Или это могут быть вещи, которые больше не подходят вашей фигуре или вашему стилю. Так что, возможно, сейчас самое время расстаться с ненужной летней одеждой.

Теплая одежда

Если вы относитесь к тем, кто хранит несезонную одежду в другом месте, сейчас отличное время для уборки. Свитера, зимние аксессуары и ботинки могут занимать много места в шкафу, и во время переборки гардероба отдайте все, что вам больше не нужно.

Это также поможет вам помнить о вещах, которые у вас уже есть - вы не будете покупать их импульсивно - или бессознательно окажетесь с пятью одинаковыми водолазками.

Сезонный декор

Праздничная суматоха еще не наступила, поэтому самое время воспользоваться возможностью настроиться на октябрь и декабрь.

Благодаря приятной погоде и долгому периоду к праздникам, предосенний период предлагает благоприятную среду. Вы можете просмотреть нужное до наступления прохладных месяцев, что поможет уменьшить стресс и облегчит переходный период.

Картонные коробки

Если вы хранили в шкафу или гараже коробки из-под товаров, сейчас самое время от них избавиться - отдав на переработку или для изготовления окопных свечей.

Избегайте избыточных запасов картонных коробок, которые могут занимать основное место в хранилище. Картонные коробки также могут привлекать жуков и вредителей, поэтому их утилизация - это еще и вопрос чистоты.

Вещи в гараже

Гаражи, как правило, становятся свалкой всяческих ненужных вещей, которые вы не хотите держать дома. Найдите час-другой и уберите гараж, пока не стало слишком холодно.

Это может охватывать избавление от неиспользованного спортивного инвентаря, старой бытовой техники, игрушек, из которых дети выросли, а также старого или сломанного праздничного декора, который вы не будете использовать в будущем.

Недавно мы рассказывали о том, какие вещи обязательно нужно проверить перед отпуском.

Читайте также, какие 7 вещей нельзя хранить в гараже или подвале.

При написании материала использовались следующие источники: The Spruce, Real Simple.

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