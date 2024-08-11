Никогда не храните эти 7 вещей в подвале или гараже

Есть много вещей дома, которые и выбросить жалко, но и места для их хранения маловато. Обычно такие вещи отправляются c глаз долой - то есть либо в гараж, либо в подвал. Но знаете ли вы, что для некоторых предметов такое хранение все равно что гибель?

РБК-Украина (проект Styler) сделало список вещей, которые вообще нельзя хранить в подвале или гараже, потому что они там очень быстро придут в критическое состояние.

Деревянная мебель и антиквариат

Деревянные предметы могут разбухать и трескаться от влаги. Храните их в комнатах с температурным контролем, а не в подвале. Используйте герметичные контейнеры только при наличии теплоизоляции в подвале.

Виниловые пластинки

Виниловые пластинки не следует хранить в подвале из-за риска повреждения от влаги. Размещайте их на полках в жилых помещениях. Это поможет избежать появления плесени и других повреждений.

Первыми в гараже пострадают обложки, а потом уже - и именно пластинки (фото: Pixabay.com)

Книги

Книги следует хранить на книжных полках внутри дома, а не во влажном гараже. Влага может повредить страницы и вызвать появление плесени. Ненужные книги можно отдать в библиотеку или благотворительный магазин.

Корм для домашних животных

Корм для животных стоит хранить только внутри дома, а не в гараже. Влага и грызуны могут испортить корм, если он хранится на открытом воздухе. Храните корм в герметичных контейнерах во избежание заражения.

Фотографии

Фотографии опасно хранить в подвале из-за влаги и перепадов температур. Лучше использовать коробки и хранить в темном шкафу. Также можно установить любимые фото на цифровую рамку.

Старые фото не заслуживают того, чтобы покрываться плесенью (фото: Pixabay.com)

Краска

Краску следует хранить в температурном диапазоне от 15 до 27°C. Гараж не подходит для длительного хранения краски из-за перепадов температур. Замороженная краска может оказаться непригодной после размораживания.

Одежда и текстиль

Одежда и текстиль не следует хранить в гараже из-за риска порчи от моли, влаги и грызунов. Если хранение в гараже неизбежно, используйте вакуумные пакеты и герметичные контейнеры. Это поможет сохранить вещи в приличном состоянии.

Старая одежда может очень быстро накапливаться - особенно в большой семье. Но, возможно, лучше ее отдать на благотворительность или просто выкинуть? (фото: Freepik.com)