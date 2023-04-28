Наберитесь терпения: у этих знаков Зодиака следующая неделя изменит абсолютно все

Гороскоп на начало мая обещает важные и радостные события в жизни многих представителей зодиакального созвездия. Ожидается повышение по службе, удача в личной сфере и улучшение в финансах.

Овен

Первые дни мая принесут реальный благоприятный шанс в материальной и финансовой сфере. Деньги могут прийти совершенно неожиданно, как будто подарок свыше - клад найдете, премию выпишут или отдадут забытый долг или сможете продать что-то значительно дороже, чем хотели.

Лев

Доверяйте своей интуиции и внутреннему голосу. А вот окружающих слушать в эти дни не рекомендуется - их намерения могут быть скрыты и направлены на пользу самим себе. Внутренний голос подскажет верное решение в самых нестандартных ситуациях, а это в будущем сулит огромное счастье.

Скорпион

Какая-то ситуация, которая давно должна была найти свое логическое решение, наконец-то отпустит Скорпиона. Чем быстрее вы осознаете, что нужно принять решение и отпустить - тем лучше для вас. Облегчение, которое появится потом, будет одним из самых приятных ощущений за последнее время. И когда закрывается одна дверь, другая открывается.

Водолей

В вашей жизни откроются совершенно новые перспективы. Кризис, который вы переживаете сейчас, нужен для обновления, принятия важных решений и определения дальнейшей жизни. Такие моменты бывают в жизни не часто, но открывают огромные возможности.