В Закарпатье люди перекрыли дороги на фоне массовой мобилизации: что известно

На Закарпатье люди перекрывали дороги и митинговали против произвола местных властей, представителей ТЦК и СП и полиции на фоне мобилизации в Украине .

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Ивана Шандора и Анны Пашко Меньшиковой в Facebook, "Закарпаття 24".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом мирном митинге и чего именно требовали участники акции.

Что известно о митинге

О запланированном на 25 марта 2024 года мирном митинге в социальных сетях стало известно еще несколько дней назад.

Информацию о нем активно распространяли в разных группах и на личных страницах.

"Все понимают что идет война, нужна мобилизация, боремся за независимость и за лучшую жизнь для наших детей. Но такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц - это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека, которые приводят к недоверию власти и главнокомандующему. А это, в свою очередь, приведет к мятежам внутри государства, чего и ждут рашистские власти", - отмечается в публикации пенсионера Ивана Шандора из Великолучковской ОТГ в Facebook.

Уточняется, что начало акции было запланировано на 10 часов утра.

Какие дороги решили перекрыть

Для того чтобы власти Украины обратили на это внимание и взялись за расследование и наказание всех причастных (полиции, ТЦК, местной власти), всем неравнодушным предложили перекрыть автодорогу международного значения М-06 "Киев-Чоп" в двух местах:

в районе между рестораном "Казачок" (недалеко от поселка Чинадиево) и селом Карпаты

на выезде из села Ракошино в сторону Ужгорода

"Лишь парализуя транспортное сообщение в нашей области на нас обратят внимание", - подчеркнули инициаторы акции.

Кого пригласили принять участие

Примечательно, что на митинг пригласили, прежде всего, тех людей, которые не являются военнообязанными (а значит не подлежат мобилизации):

женщин

мужчин старше 60 лет

людей с инвалидностью

Публикация Ивана Шандора насчет митинга (скриншот: facebook.com/ishandor)

Чего добивались митингующие

Согласно обнародованной в соцсетях информации, каждый митингующий:

должен был иметь при себе в телефоне "все эти видео с избиениями, похищениями людей"

должен был требовать объяснения этому беззаконию

должен был требовать вручения повесток только цивилизованным и законным методом

"Только так и никак иначе! Мы европейцы, а не рашисты. Методы вручения повесток с избиением, похищением являются незаконными, не демократическими, не гуманными, безнравственными, фашистскими. Боремся за справедливость! Гражданские не должны быть терроризированы властью! Мы должны быть услышаны!" - говорится в сообщении Анны Пашко Меньшиковой в Facebook.

Другая публикация о митинге (скриншот: facebook.com/Анна Пашко Меньшикова)

Как проходил мирный митинг

Согласно информации пресс-секретаря Национальной полиции в Закарпатской области Анны Дан, дороги перекрывали в селах Карпаты и Ракошино.

По состоянию на 12:30 25 марта движение для проезда автотранспорта было частично восстановлено.

На местах работают полицейские, обеспечивающие публичный порядок.

"По факту перекрытия дороги следователи будут вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация - статья 279 УК Украины (блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия, - Ред.)", - уточнила спикер.

Организатор этих мероприятий якобы уже был установлен.

"Продолжаются следственные действия для привлечения виновных к ответственности", - добавила представитель Нацполиции.