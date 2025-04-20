"На вес золота": Тина Кароль озвучила советы, которые дала бы сама себе в прошлом (видео)

Так, певица заявила, что советовала бы себе не быть скромной и знать себе цену. Кроме этого, Кароль отметила важность уметь вовремя отказывать и не соглашаться с тем, что не нравится.

"Скромность - сестра бедности. Вы должны знать себе цену, научиться говорить "нет". Нас всегда учили говорить "да", быть вежливыми и так далее. Научиться говорить "нет"! Это золотое слово", - пояснила Тина.

Кроме этого, звезда разрушила все клише о том, что все новое обречено на неудачу. Кароль отметила, что люди должны слушать свою интуицию.

"Доверять своей интуиции. Всегда находятся советы, правила, "так не делали", "так нельзя делать", "такого не бывает" - это "любимое" мое. Доверяйте своей интуиции. Если к вам пришла какая-то идея - значит, вы в состоянии ее реализовать", - советует певица.

А еще Кароль призналась, что посоветовала бы себе в прошлом не отказываться от того, что может принести пользу. По словам звезды, не стоит слушать наставления о том, что надо в чем-то себя ограничивать.

"Самое главное. Когда дают что-то, всегда говорили: "Та, откажись, будь скромная" и так далее. Если дают - бери! Если предлагают - соглашайтесь! Если чувствуете, что это принесло бы вам пользу", - резюмировала певица.

Советы Кароль поразили ее фанов. Кроме этого, в комментариях появился MELOVIN, который отметил, что слова Тины - "на вес золота". Также пользователи пишут: