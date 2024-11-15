"На ципочках" и "вразвалку": запомните, как эти слова будут правильно на украинском

Языковед отмечает, что слова "на ципочках", "трусцой" и "вразвалку" - типичные языковые ошибки у украинцев.

"Избегайте суржиковых элементов - ходить "трусцой", "вразвалку", и "на ципочках". Запомните - ходить "підтюпцем" вместо "трусцой", - объяснил Авраменко.

Он добавил, что русское слово "вразвалку" имеет в украинском языке хорошее соответствие - "ходити перевальцем". "Перевальцем", - это ходить, переваливаясь с боку на бок, покачиваясь и не спеша.

В то же время вместо русского "ходить на ципочках" нужно употреблять украинское выражение "ходити навшпиньки", которое означает ходить на кончиках пальцев ног.

"Мы обогатили свой словарь словами "підтюпцем", "перевальцем" и "навшпиньки". А впереди еще много языковых интересностей. Поэтому заботьтесь о чистоте своей речи", - пожелал языковед украинцам.