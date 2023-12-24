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"Во дворе стоял танк". История 11-летнего Саши из Макарова в музее "Голоса мирных"

"Во дворе стоял танк". История 11-летнего Саши из Макарова в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Александру - 11 лет, и он пережил жизнь в погребе, допрос русскими военными и бегство из оккупации.

Свою историю Саша из Макарова доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Саша хорошо помнит тот замечательный вечер. Тогда вместе с семьей он пел украинские народные песни и Гимн Украины - просто потому, что хотелось петь. Это был вечер 23 февраля 2022 года. А на рассвете началась война…

"Сначала все было хорошо. На третий день к нам зашла колонна российской техники. Я подумал, что это наши танки, но мама сказала, что нет, что это едут российские. Мне стало страшно. Мы сидели в погребе, но из-за вентиляции слышали сильный" грохот", - рассказывает Александр.

Затем в городе раздавались выстрелы. Семья прочла в новостях, что в центре Макарова развернулись бои. В тот же день во двор их дома заехал, разбив ворота, вражеский танк.

"Мы думали, что они сейчас посмотрят, увидят, что никого нет и уйдут. Но они открывали все двери, сделали большой глумление в доме. Увидели кроссовки и тапочки и поняли, что в доме кто-то есть. Выяснили, что один из подвалов закрыт, и стали ломать дверь", - вспоминает Саша.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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