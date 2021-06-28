Мишачий послід, гнилі овочі та таргани: в Україні перевірили столові в школах і дитсадках

Журналісти разом з активістами та інспекторами Госпотребслужби України перевірили столові в школах дитячих садах. Те, що вони побачили їх сильно шокувало. У місцях, де дітям готують їжу, виявили гнилі овочі, мишачий послід, тарганів і мурашок.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Журналісти з громадською організацією "Контроль захисту прав споживачів" просили також зразки молока, сиру, масла і сметани, щоб провести лабораторні експертизи.
У цьому місті в шкільних і дитсадківських столових була повна антисанітарія, яка змусить понервувати всіх батьків. Тут знайшли продукти з послідом щурів, мишей і тарганів. Також там знаходилася гнила морква.
Послід на продуктах може стати причиною виникнення небезпечних хвороб у людей, включаючи сальмонельоз і лептоспіроз.
У Чернівцях перевірили кухні 5 дитячих садків. Тут теж побачили не ідеальні умови. Сушка для компоту в морозилці лежить з кров'ю від м'яса. В лотках розбиті яйця, які треба негайно прибрати, оскільки сальмонела - бактерія дуже підступна і небезпечна. А молоко чомусь лежить в шафі.
При цьому в дитсадках виявили сметану, яку виробляє підприємство вже траплялися на фальсифікат масла.
У експертів було 11 зразків молочних продуктів, серед яких і молоко, і сир, і сметана. 10 з 11-ти зразків чисті. Дітям привозять справжні масло, молоко і сир.
Але в одному зразку твердого сиру з Миколаєва знайшли 98% немолочних жирів. Продукт виробника "Миколаївмолпром" містив суцільні замінники.
Цікаво, що цього виробника вже ловили на фальсифікації масла. Але він і далі працює і навіть годує дітей підробками.
У Міністерстві освіти зазначили, що батьки мають право заходити на харчоблоки. Тільки необхідно надягати рукавички, халати й шапочки, і не забувати все фіксувати на камеру зі свідками.
В дитсадківських столових бігають миші і таргани (відео: YouTube)
Нагадаємо, в Україні в молоко додають мийні засоби.
Ми також писали про те, що на базарах продають фальсифікат під виглядом "домашнього".