Мишачий послід, гнилі овочі та таргани: в Україні перевірили столові в школах і дитсадках

Журналісти з громадською організацією "Контроль захисту прав споживачів" просили також зразки молока, сиру, масла і сметани, щоб провести лабораторні експертизи.

Херсон

У цьому місті в шкільних і дитсадківських столових була повна антисанітарія, яка змусить понервувати всіх батьків. Тут знайшли продукти з послідом щурів, мишей і тарганів. Також там знаходилася гнила морква.

Послід на продуктах може стати причиною виникнення небезпечних хвороб у людей, включаючи сальмонельоз і лептоспіроз.

Чернівці

У Чернівцях перевірили кухні 5 дитячих садків. Тут теж побачили не ідеальні умови. Сушка для компоту в морозилці лежить з кров'ю від м'яса. В лотках розбиті яйця, які треба негайно прибрати, оскільки сальмонела - бактерія дуже підступна і небезпечна. А молоко чомусь лежить в шафі.

При цьому в дитсадках виявили сметану, яку виробляє підприємство вже траплялися на фальсифікат масла.

Результати перевірки

У експертів було 11 зразків молочних продуктів, серед яких і молоко, і сир, і сметана. 10 з 11-ти зразків чисті. Дітям привозять справжні масло, молоко і сир.

Але в одному зразку твердого сиру з Миколаєва знайшли 98% немолочних жирів. Продукт виробника "Миколаївмолпром" містив суцільні замінники.

Цікаво, що цього виробника вже ловили на фальсифікації масла. Але він і далі працює і навіть годує дітей підробками.

У Міністерстві освіти зазначили, що батьки мають право заходити на харчоблоки. Тільки необхідно надягати рукавички, халати й шапочки, і не забувати все фіксувати на камеру зі свідками.

В дитсадківських столових бігають миші і таргани (відео: YouTube)