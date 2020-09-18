У М'янмі народилася дитина з двома головами: малюк абсолютно здоровий (фото)

У М'янмі народився абсолютно незвичайний малюк – з двома головами. Лікарі стверджують, що хлопчик абсолютно здоровий і він не є сіамським близнюком.

Лікар пологового будинку Татконе розповів, що хлопчик з'явився на світ в ніч з середи на четвер і його негайно перевели в дитячу лікарню в місті Оттаратири для особливого догляду. Про це повідомляє видання MayanmarTimes.

"У матері був тільки восьмий місяць вагітності, почалися перейми. Коли лікарі оглянули її, виявили, що немовля застрягло головою в тазу, але ніяких ознак аномалії помічено не було. Було прийнято рішення зробити кесарів розтин, через те, що у породіллі були й інші супутні захворювання", - розповів лікар.

Коли малюка дістали, медики були шоковані – у нього було дві голови. При цьому він не є сіамським близнюком, оскільки у нього одне тіло, один набір органів і один анальний отвір. Всі органи функціонують нормально, малюк абсолютно здоровий, при народженні його вага склала 2500.

Він став другою дитиною в сім'ї з південного села в урочищі Шві су в селищі Татконе. Його матері Санде М'їин 29 років.

"Я вперше бачу двоголову дитину. Я бачив сіамських близнюків. Оскільки дитина аномальна, я вирішив, що йому потрібен особливий догляд і я наказав перевести його в дитячу лікарню в Оттаратири", - додав лікар.

У М'янмі народилася дитина з двома головами

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чернівцях народилися унікальні сіамські близнюки.