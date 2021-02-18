Мягков підтримував Україну і ненавидів "совєти": топ фактів з життя великого актора

Знаменитий актор театру і кіно Андрій Мягков помер в Росії на 83-му році життя. Попередньою причиною смерті називають серцеву недостатність. Зірка радянського кіноекрану все життя вів тихий і відокремлений спосіб життя. Він рідко показувався на людях, захоплювався живописом і навіть писав детективні романи.

В матеріалі Styler ми вирішили згадати цікаві факти з життя актора, а також його незамінний внесок в історію кіно того часу.

За що Мягков не любив роль Жені Лукашина з "Іронії долі"

Роль Жені Лукашина полюбилася всім без винятку. Фільм вийшов в 1975 році, телевізійну прем'єру подивилися понад 100 мільйонів глядачів. В СРСР стрічка була показана 1 січня по центральному телеканалу, і незабаром показ цієї картини в новорічну ніч стало доброю традицією. Люди не уявляли собі Новий рік без цієї кінокартини.

При цьому сам Мягков роль недолюблював, ніколи не переглядав і вважав щорічні повтори картини в новорічну ніч насильством над глядачем. Він вважав, що кінострічку не варто перетворювати на посміховисько і дуже зрадів, коли почув новину про те, що фільм перший раз за 10 років не покажуть по ТБ в новорічну ніч. Це було у 2017 році.

"Мені здається, давно пора перестати показувати цей фільм, щоб не перетворити його на посміховисько. Потрібно мати міру в усьому, я так вважаю, - заявляв тоді Мягков.

Кадр із фільму "Іронія долі, або З легким паром!"

Андрія Мягков був проти окупації Криму Росією

У 2014 році Андрій Мягков категорично був проти окупації Криму Росією і навіть поставив свій підпис в альтернативному списку, що підтримує Україну.

"Я бажаю всім українцям і з того, і з іншого боку стоячим, тільки миру. Для цього потрібні воля, розум, витримка і любов до ближнього свого. Я бажаю і навіть прошу, благаю вирішити все мирним шляхом. Благаю", – говорив Мягков.

Мягков ніколи не хотів повернутися в рідний Петербург

Після вступу до у МХАТ у Москві актор не хотів повертатися на Батьківщину.

"Коли я звідти поїхав і поступив в Школу-студію МХАТ, приїжджав в Ленінград кожну суботу "Червоною стрілою", а в понеділок вранці повертався в Москву. Без Ленінграда просто не міг, думав, що не витримаю. Зараз це вже позаду, все інше... Тата з мамою немає, я розумію, що це вже не мій Ленінград, і, як не дивно і, може бути, як не страшно це говорити, туди не тягне, а коли згадую, як тягнуло, думаю: "Чому ж так відбувається?", - розповідав Мягков в інтерв'ю "Бульвару".

Андрія Мягков підтримував Україну (фото: kinoteatr.ru)

Мягков не визнавав Леніна і радянську владу

В інтерв'ю газеті "Бульвар" Мягков зізнавався, що з Леніним у нього непрості відносини.

"З Леніним у мене непрості стосунки - через якусь схожість і відсутність великої кількості волосся (якщо борідку і вуса приклеїти, я дуже схожим стаю на вождя, просто портретно) грати Володимира Ілліча пропонували мені часто. І в театрі, причому в "Так переможемо!" Міхал Філіппича Шатрова Єфремов призначив мене, а я відмовився: "Не буду". Моя родина, до речі, завжди все розуміла: і хто такий Ленін, і хто такий Сталін, і що таке радянська влада, - мені не треба було нічого пояснювати. Я не хотів цього, бо навіть у п'єсі Шатрова - брехня, ну просто абсолютна, а Єфремов відрізав: "Чи будеш грати, або йди з театру"", - говорив Мягков в інтерв'ю.