"Ми перегнули палицю": пасажири вибачилися перед київським таксистом за образу української мови

Водій таксі, на ім'я Анатолій обурився словами пасажирів про українську мову і тим, що від нього зажадали перейти на російську мову.

Під час поїздки пасажири перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони задавали таксисту питання про його клієнтів, а потім пасажирка сказала, що "ненавидить українську мову".

Анатолій відразу ж зупинив автомобіль і ввічливо попросив пасажирів вийти. Чоловік почав поводитися агресивно і сперечатися з водієм. Той запропонував відразу ж повернути гроші за поїздку.

Однак конфлікт на цьому не закінчився, і пасажир почав повторювати слова своєї супутниці, ображати водія. Потім він погодився вийти з машини, а ось пасажирка відмовилася. Справа ледь не дійшла до виклику поліції.

Через 15 хвилин скандал закінчився, і пасажири пішли, а Анатолій зізнався, що таке з ним сталося вперше.

Що особливо дивно - пасажири періодично переходили з російської мови на українську.

Відео інциденту Анатолій розмістив у соціальних мережах. Після цього героїня цього скандалу зателефонувала водієві з вибаченнями.

"Я переглянула...Вибачте, ми реально перегнули палицю", - сказала йому пасажирка.

Видалити ролик із соціальних мереж вже неможливо - він розлетівся по всіх соціальних мережах і ЗМІ. Однак в поліцію водій таксі звертатися не збирається.

Пасажири вибачилися перед таксистом через свої слова про ненависть до української мови