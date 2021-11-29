Чемпіон з армреслінгу-таксист із Запоріжжя зганьбився заспівавши Круга, але всі ахнули, коли він виконав Бочеллі

Євген Прудник, 11-разовий чемпіонат світу з армрестлінгу, якому через карантин довелося навіть таксувати, вразив усіх виконанням Андрео Бочеллі "Time to say goodbye".

Але почав він співати "Девочку пай" Михайла Круга, відразу ж отримавши два червоних хрести від суддів. Проте Ксенія Мішина попросила його зупинитися і виконати що-небудь інше.

Тоді 34-річний силач впав у крайність - він заспівав оперу, і зал ахнув... Коли Женя закінчив співати, судді готові були розплакатися, повідміняли свої "хрести" і сказали йому чотири "так".

Фото: Євген Прудник (прес-служба)

Що відомо про Євгена Прудника

Євгену 34 роки, він народився в Запоріжжі. І у нього в житті є дві пристрасті: спорт і музика.

У 2012-му році Женя закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж за спеціальністю "актор драматичного театру", після чого активно увійшов до діючого репертуару театру, маючи від природи чудовий голос.

Крім того Єгвеній Прудник - професійний спортсмен, 11-разовий чемпіон світу з армреслінгу.

Нагадаємо, що шоу "Україна має талант" щосуботи виходить на каналі СТБ. Цього року розпочався вже десятий оновлений сезон після чотирирічної перерви.

Суддями проекту стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. А в цей раз до них приєдналася олімпійська чемпіонка, фехтувальниця, учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан.