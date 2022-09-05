"Ми нічого не заробляємо": Настя Каменських розповіла, за які гроші вона з Потапом зараз живе

Зокрема, за декілька днів до війни Настя Каменських разом з Потапом та їхніми батьками виїхали до Іспанії.

"Ми поїхали до Мадрида і взяли мам, тому що у мене після смерті батька, я намагаюся часто вивозити свою маму, вона дуже сумує, їй важко. Коли ти береш одну маму, другу ти не можеш не взяти, у нас так заведено в родині. І вони поїхали. Я не знаю, як так всесвіт розпорядився, чому ми опинилися в іншому місці", - сказала Настя.

Артистка зазначила, що у перші дні війни Настя з Потапом на відстані допомагали країні чим могли. Співачка почала давати благодійні концерти у різних куточках світу. За цей час її голос встигли почути не лише в Європі, а й у Латинській Америці.

Настя Каменських розповіла, за які гроші вони живуть з Потапом під час війни (instagram.com/kamenskux)

Саме співами артистка збирає кошти для України. Потап за кордон створив проєкт та дає благодійні концерти у багатьох країнах.

"Наша сім'я зібрала 75 мільйонів гривень за весь цей час і ми будемо продовжувати", - зазначила Каменських.

Під час війни Настя й Потап відчули, наскільки важлива підтримка одне одного у такий важкий період.

Також вона зізналася, що зараз у їхньої родини заробітків немає.

"Ми зараз нічого не заробляємо. Таке складне питання, тому що нема нічого. Але всі ті кошти, які ми накопичили за довоєнний час, які були відкладені для кліпів, для проєктів, зараз живемо на ці кошти", - додала вона.