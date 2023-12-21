МВД объявило в розыск жениха из скандальной свадьбы во Львове: что известно

На портале МВД появилось объявление о розыске бывшего заместителя прокурора в Радехове Ростислава Ильницкого в 2019 году. Он планировал стать главным прокурором Херсонской области.

В розыске его внесли в категорию "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования". Дата исчезновения отмечена 1 декабря 2023 года.

Его обвиняют по следующим статьям:

ст. 358 ч. 1 - подделка удостоверения или иного официального документа

ст. 358 ч. 3 - подделка официального документа лицом, имеющим право удостоверять такой документ и предоставляющим права, с целью использования его поддельщиком, совершенное повторно

ст. 358 ч. 4 - использование заведомо подложного документа

Скриншот

Скандальная свадьба во Львове

7 и 8 октября во Львове состоялась громкая свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы. В общей сложности на свадьбе было более 1000 гостей, и соответственно стоило это немало.

Журналисты не смогли подсчитать общую сумму, однако стоимость отдельных элементов свадьбы все же известна. К примеру, праздничный торт стоил молодоженам ориентировочно 100 000 гривен.

Само празднование длилось два дня. В первый день присутствовало 300 гостей, которых развлекали Александр Пономарев, Оля Полякова, группа "Дзвони сонця" и ведущий Григорий Решетник.

На второй день супруги пригласили 500 человек, а среди выступлений звезд был Дзідзьо.

Выступление Оли Поляковой стоит 25 000 долларов, а Дзідзьо - 12 000 долларов.