Музыкальный скандал. Известную скрипачку уволили, потому что она не захотела играть русскую музыку

Почему Марта Спарниня протестует против российской музыки

На сегодняшний день в Латвии исполнение музыки российских композиторов остается на совести руководителей культурных учреждений и самих исполнителей. Хотя, например, министр культуры этой страны Наурис Пунтулис признается: сам лично ввел мораторий на музыку российских авторов.

Однако не только чиновник считает, что играть музыку страны-агрессора - неприемлемо. Такого же мнения и Спарниня. Однако руководители ее оркестра считают, что "музыка вне политики".

Не желая идти на конфликты с совестью Марта, проработавшей 14 лет в Sinfonietta Rīga, решила не продолжать сотрудничество с оркестром.

"Я не политик, я не могу влиять на государственные дела. У нас есть госслужащие, дипломаты, которые постоянно пытаются убедить чиновников других стран в том, что им надо быстрее поставить оружие Украине, усилить санкции против России", - сказала Марта в эфире "Латвийского телевидения".

"А у меня такое ощущение, что мы занимаемся противоположными делами в музыкальной сфере, мы выбираем русскую музыку для наших туров, из-за чего продвигаем ее, нравится нам это или нет… Но это продвижение той культуры в то время, когда, по моему мнению, ее следует на время приглушить… Ей все равно не грозит исчезновение", - сказала скрипачка.

В опросе оркестра 11 музыкантов согласились с Мартой в том, что музыку российских авторов нельзя играть во время войны в Украине, восемь - что это нужно делать, трое - что нельзя играть только произведения российских авторов.

Марта Спарниня

Руководители оркестра считают, что "музыка вне политики"

А вот художественный руководитель и дирижер оркестра Нормунд Шне заявил на общем собрании коллектива, что не будет вносить никаких изменений в запланированные программы.

"У каждого русского композитора свое отношение [к войне], свою ссылку, или даже наоборот - они создавали и создают музыку просто как искусство, в котором нет особого посыла… Мы не играем музыку, основанную на сотрудничестве с режимом, или прославляет правление Путина, или что-то такое. Это касается как музыки прошлого, так и музыки, которая выходит сегодня", - сказал дирижер.

Его полностью поддерживает исполнительный директор Sinfonietta Rīga Анете Точа.

"Протест против репертуара - это не борьба, которая поможет выиграть войну или помочь украинскому народу прямо сейчас. Я думаю, что музыка не всегда о политике", - отметила она.

После встречи с руководством оркестра Спарниня решила, что не пойдет против своей совести.

"Это было крайне тяжелое решение. Но на общем собрании, где художественный руководитель вышел, даже не дождавшись его окончания, я поняла, что ничего не изменится..." - сказала скрипачка.

Отметим, что Марта хотела взять неоплачиваемый отпуск на время подготовки программы с произведениями российских композиторов, но ей не разрешили это сделать.

"Мы пытались отговорить ее от этого решения. Но просить у художественного руководителя неоплачиваемый отпуск, потому что сегодня я не люблю играть Чайковского, а завтра, может будучи лютеранином, не захочу идти играть в католический храм... Этого мы не можем допустить", - прокомментировала Точа.

Марта Спарниня (фото: sinfoniettariga.lv)

Добавим, что Марта Спарниня известна по всей Европе. Она играла в оркестре Густава Малера и Молодежном оркестре Европейского Союза. Также женщина с 2011 является первой скрипкой струнного квартета Spīķeru.

А еще она выступала с камерным оркестром Немецкой камерной филармонии Бремена и Лозанны и как приглашенный концертмейстер с Королевской фламандской филармонией и Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.