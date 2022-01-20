Про що чоловіки найчастіше брешуть на першому побаченні

Але частіше на перших побаченнях брешуть чоловіки – щоб справити враження або приховати факти своєї біографії.

На першому побаченні люди завжди намагаються показати себе у всій красі та часом приписують собі заслуги або риси характеру, яких насправді немає.

Про що чоловіки найчастіше брешуть на перших побаченнях – читайте в матеріалі нижче.

Наявність дітей

Деякі чоловіки вважають за краще замовчувати на перших побаченнях про те, що у них є діти. Причини зазвичай незрозумілі, але даний факт вони намагаються приховати. Часом і той факт, що з ексдружиною вони вже роз'їхалися, але офіційно ще не розлучені - теж.

Можливо, бояться злякати дівчину, яка сподобалася. Адже чоловік буде приділяти дітям від попередніх відносин свій час і фінанси, а це витримає не кожна дама. Або ж вони не впевнені в тому, що попередні відносини вже остаточно завершені.

Варто поставити питання чоловікові прямо і подивитися на його реакцію. Брехню ви точно розпізнаєте відразу.

Про роботу

Зазвичай брехня про роботу буває двох видів. Чоловік починає хвалитися космічними досягненнями та величезною зарплатою, шикарними перспективами та власною владою.

Або ж навпаки - він дуже розпливчасто відповідає на питання про роботу, і ви після побачення розумієте, що так толком і не зрозуміли, чим же він займається.

До речі, зверніть увагу, на якому транспорті хлопець приїхав на побачення. Якщо машина дорога і нова, то можливо він і правда крутий начальник. Якщо він приїхав на автобусі - то всі його розмови про круту зарплату скоріше всього брехня.

Зазвичай люди, які добре заробляють і займаються цікавою і крутою роботою – цілком стримано про неї розповідають. Але дуже чітко та інформативно.

Шкідливі звички

Ідеальних людей звичайно ж не існує й у кожної людини ці шкідливі звички є. Але зараз в моді здоровий і спортивний спосіб життя, тому чоловіки вважають за краще не зізнаватися про те, що курять або проводять вечори на дивані з пляшкою пива.

Деякі демонстративно не курять на першому побаченні, не дозволяють собі алкоголь і навіть розповідають про те, що займаються спортом.

Важливо! Якщо чоловік налаштований серйозно, то брехати на перших побаченнях він точно не стане. Не можна починати нові відносини з брехні, таємниць і недомовок. Навіть на першому побаченні потрібно бути чесними та відвертими.

Розповідати про все своє життя або інтимні подробиці не варто, але відповідати чесно на поставлені питання – потрібно. Оскільки другого побачення може і не бути, якщо ваше брехню відразу помітять.