У Росії чоловік взяв у заручники шістьох дітей і загрожує їх вбити сокирою

У селищі Колпіно під Санкт-Петербургом, Росія, 38-річний чоловік захопив у заручники шестеро дітей і загрожує зарубати їх сокирою. Ім'я злочинця вже відомо – це Денис Бельтюков. На місці події вже знаходяться співробітники правоохоронних органів і загін спеціального призначення. Вони намагаються вести переговори з Бельтюковим і звільнити заручників.

Як повідомляють російські Telegram-канали, кілька днів тому Бельтюков нібито дізнався про зраду дружини. Два дні тому його вже затримала поліція за те, що він вдома влаштував страшний скандал. Його доставили у відділення, але після того, як чоловік заспокоївся – відпустили його додому.

У вівторок, 24 листопада, Бельтюков знову вчинив вдома скандал, вигнав з дому дружину і зачинився з 6 малолітніми дітьми у квартирі на вулиці Пролетарській. Як розповіла дружина загарбника, вони переїхали в Колпіно три роки тому з Архангельська. Останнім часом Бельтюков перебував на лікуванні у психолога і приймав антидепресанти, але зовсім недавно перестав вживати препарати. Займався ремонтом квартир. У шлюбі з Ольгою – майже 10 років.

За попередньою інформацією, єдиною вимогою Бельтюкова – пустити дружину назад у квартиру. Він навіть готовий обміняти її на дітей і вимагає, щоб всі пішли й залишилася тільки вона одна.

Як тільки хтось намагається підійти до дому ближче, він приставляє до горла одного з дітей ніж і починає погрожувати. Спецпідрозділ готовий штурмувати будинок, щоб звільнити заручників, але загарбник поводиться неадекватно, постійно кричить у бік поліції, то на дітей. Він загрожує зарізати дітей ножем або сокирою.

Всього у квартирі знаходиться шестеро неповнолітніх дітей. Тільки троє з них – діти Бельтюкова. Ще троє дітей – діти Ольги, дружини Бельтюкова, від минулих шлюбів.

За останніми даними від місцевої поліції, Бельтюкова умовили вийти з квартири під приводом написання заяви в прокуратуру. При розмові з правоохоронними органами, він здався. Діти не постраждали.

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