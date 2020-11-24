Мужчина захватил шестеро детей в заложники и угрожает зарубить их топором: все подробности

В поселке Колпино под Санкт-Петербургом, Россия, 38-летний мужчина захватил в заложники шестеро детей и угрожает зарубить их топором. Имя захватчика уже известно – это Денис Бельтюков. На месте происшествия уже находятся сотрудники правоохранительных органов и отряд специального назначения. Они пытаются вести переговоры с Бельтюковым и освободить заложников.

Как сообщают российские Telegram-каналы, несколько дней назад Бельтюков якобы узнал об измене жены. Два дня назад его уже задержала полиция за то, что он дома устроил жуткий скандал. Его доставили в отделение, но после того, как мужчина успокоился – отпустили его домой.

Во вторник, 24 ноября, Бельтюков снова учинил в доме скандал, выгнал из дома жену и заперся с 6 малолетними детьми в квартире на улице Пролетарской. Как рассказала жена захватчика, они переехали в Колпино три года назад из Архангельска. В последнее время Бельтюков находился на лечении у психолога и принимал антидепрессанты, но совсем недавно перестал употреблять препараты. Занимался ремонтом квартир. В браке с Ольгой – почти 10 лет.

По предварительной информации, единственным требованием Бельтюкова – пустить жену обратно в квартиру. Он даже готов обменять ее на детей и требует, чтобы все ушли и осталась только она одна.

Как только, кто-то пытается подойти к дому поближе, он приставляет к горлу одного из детей нож и начинает угрожать. Спецназ готов штурмовать дом, чтобы освободить заложников, но захватчик ведет себя неадекватно, постоянно кричит то в сторону полиции, то на детей. Он угрожает зарезать детей ножом или топором.

Всего в квартире находится шестеро несовершеннолетних детей. Только трое из них – дети Бельтюкова. Еще трое детей – дети Ольги, жены Бельтюкова, от прошлых браков.

По последним данным от местной полиции, Бельтюкова уговорили выйти из квартиры под предлогом написания заявления в прокуратуру. При разговоре с правоохранительными органами, он сдался. Дети не пострадали.

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