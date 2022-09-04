"Чоловік і син загинули в один день": жінка розповіла свою історію музею Фонду Ахметова

Чоловік Оксани загинув під час обстрілу на очах у 13-річного сина, який невдовзі помер від поранень. Сама вона, мама трьох дітей пережила декілька операцій, не одразу дізнавшись про смерть молодшого.

"Це було після Великодня, дуже рано вранці. Не було повітряної тривоги. Почали вискакувати шибки, я не могла зрозуміти, що відбувається", - розповідає Оксана.

Під мінометним обстрілом родина намагалася вибігти з дому та дістатися льоху. Чоловіка вбило одразу - встиг лише коротко скрикнути. Оксану відкинуло вибуховою хвилею. Скрізь дим нічого не бачила, тільки чула крик свого сина. Дитині зачепило ноги, та уламок від міни застряг біля серця.

Оксану з сином відтягли в льох. Вони лежали там кілька годин та спливали кров’ю, адже "швидка" не могла приїхати через обстріл. Пізніше їх забрали працівники МНС. Жінка сильно постраждала: уламки від мін у печінці, рука у дуже складному стані. Дитину відвезли до іншої лікарні, де 13-річний хлопчик помер від отриманих поранень.

"Мені робили операцію, а мого сина ховала моя мати. Я цього не знала... Мені довго не говорили про його смерть, але я щось відчувала, як кожна мати відчуває дитину", - зізнається жінка.

Після низки операцій, ліків, роботи з психологами Оксана відновлюється. У Дніпрі, де її оперували вперше, хотіли ампутувати руку, але кінцівку взялися врятувати у Львові, де вона перебуває зараз. Жінка мріє повернутися та поїхати на кладовище до рідних... Двоє старших синів Оксани, переживши втрату батька та брата, дуже хвилюються за матір.

"Коли я лежала у реанімації, діти просили: „Матусю, живи“. Хоч їм 18 та 19 років, мама потрібна все одно. Мені треба жити заради них", - каже жінка.

Своєю історією Оксана поділилася із музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 30 000 історій.

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