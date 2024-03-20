В музее "Голоса мирных" вышла история незаконно вывезенной в РФ девочки из Балаклеи

Почти два месяца Дарья и ее сестричка скрывались от обстрелов. Сначала в подвале в доме одной бабушки, затем в ванной комнате у другой.

"Там нет окон, поэтому это было самое безопасное место. Зеркало мы сняли. На полу постелили одеяло. Где-то два месяца там жили", - вспоминает Дарья.

В Балаклее россияне орудовали более полугода. Именно в тот период Дарью вывезли в лагерь в краснодарском крае под предлогом "оздоровления". Наши защитники освободили город, однако дети остались по сути в заложниках у россиян.

"Я очень сильно боялась не вернуться домой. Мама долго не могла приехать за мной, потому что долго делала нужные документы", - поделилась девочка.

Ее рассказ о пережитом вошел в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, который собрал более 100 тысяч историй мирных жителей Украины о войне из первых уст.

Дарья стала одной из участниц смены "Блогер Кемп", во время которой отдыхали, оздоровлялись и проходили психологическую реабилитацию ребята, которые были незаконно вывезены в РФ и удалось вернуть домой.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с офисом Уполномоченного Верховной рады по правам человека первым оказал комплексную помощь этим детям и подросткам. Их истории Музей собрал в отдельную коллекцию: https://bit.ly/49zZkJe

Расскажите свою историю о войне на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.