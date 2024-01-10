Музей "Голоса мирных" собрал истории участников новогодней акции о пережитом во время войны

Новогодняя акция "Ринат Ахметов - Детям" охватила уже более 1,2 миллиона юношей и девушек со всей Украины. Участники праздничных мероприятий доверили музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова трогательные рассказы о пережитом во время войны.

В сложные времена особое внимание команда фонда уделяет малышам и молодежи, наиболее нуждающимся в поддержке. В первую очередь это дети, которым пришлось стать вынужденными переселенцами, дети из социально незащищенных категорий населения, это сироты и потерявшие родителей во время войны.

10-летний Назар – переселенец из Мариуполя. Его беременная мама находилась в роддоме города, когда россияне нанесли авиаудар по медицинскому учреждению. К счастью, она и ребенок выжили. А самое страшное воспоминание – о том, как семья пряталась в подвале и отец чуть не погиб из-за обстрела.

Шахтерский городок Селидово, где живет Алина, подвергается неоднократным мощным атакам российской артиллерии. Бьют по домам, шахте, больнице, убивают и калечат людей. Самые страшные обстрелы - ночные. Каждый раз переживания: а проснешься ли ты на следующее утро?

Квартира Марии из Лимана сгорела во время обстрела: в дом попал снаряд. Отец девушки пострадал, пытаясь потушить пламя. Мария с мамой успели уехать из города накануне обстрелов... Но потом вернулись в Лиман и живут в старом домике знакомых.

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