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Музей "Голоса мирных" и Радио "Свобода" вместе собирают истории о войне

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Четверг 06 октября 2022 11:46
Музей "Голоса мирных" и Радио "Свобода" вместе собирают истории о войне Фото: музей "Голоса мирных" и Радио "Свобода" вместе собирают истории о войне (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова и Радио "Свобода" объединили свои усилия для того, чтобы больше людей во всем мире узнало об историях мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны.

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что музей "Голоса мирных" - самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны. Сейчас его архив уже насчитывает более 40 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

Миссия Радио "Свобода" состоит в продвижении демократических ценностей и институтов, а также прав человека путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода печати ограничена властью или пока еще не стала нормой общественной жизни. В том числе служба собирает истории мирных людей, пострадавших от войны России в Украине. Поэтому объединение усилий в рамках информационного партнерства должно усилить совместную миссию проектов.

Каждая история важна. Расскажите свою! Поделиться историей можно так:

- напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей присоединиться;

- воспользуйтесь чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot в Telegram;

- посетите портал Музея https://civilvoicesmuseum.org/ и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;

- позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001

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