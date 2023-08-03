Музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова собрал 80 тысяч историй о войне

Восемьдесят тысяч историй. За каждой - голос и судьба мирного человека, пострадавшего от войны в Украине. Это истории о тех, кто многое пережил – и о тех, чьи жизнь прервала русская агрессия. Все они вошли в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Музей собирает, хранит и делится историями с 2014 для понимания жизни в условиях войны ради лучшего, мирного будущего. Стремясь быть достоверным источником такой информации, он собирает истории из первых уст.

Музей стремится рассказывать миру правду о событиях в Украине. Это реализуется через масштабное международное сотрудничество как с медиаресурсами, так и с иностранными учебными заведениями, организацию тематических мероприятий в Украине, Европе, США, воплощение совместных миссий с документалистами, историками, мыслителями, художниками, экспертами по сохранению национальной памяти.

Также музей является первым и единственным представителем Украины в международной Oral History Association – Ассоциации устной истории в США.

Истории, содержащие архив музея, являются живыми свидетельствами российских военных преступлений в Украине. Люди, которые доверили музею свои истории, выступают на международных площадках, встречаются с влиятельными людьми мирового масштаба, в частности, Папой Римским. Они рассказывают о пережитом, привлекая внимание к войне и призывая помогать Украине.

Некоторые из героев музея уже выступали свидетелями во время народного трибунала над Путиным в Гааге.

Музей является лауреатом престижных международных премий - в частности The Drum Awards for Social Purpose и Global Digital PR Award. Кроме работы с историями и международного сотрудничества, музей разрабатывает и презентует тематические коллекции: в его архиве есть подборки историй людей, переживших ужас в Мариуполе, выживших в Ирпене и Буче, коллекции об украинских медиках, о спасении культурного наследия, истории знаменитостей и детских рассказах о войне.

Все это можно найти на онлайн-портале Музея «Голоса Мирных» Фонда Рината Ахметова (https://civilvoicesmuseum.org/). Присоединяйтесь и расскажите свою историю – это можно сделать как на сайте, так и позвонив по бесплатной горячей линии Фонда 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).