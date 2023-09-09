Музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова провел дискуссию с документалистами

9 сентября в этом году отмечается День украинского кино: профессиональный праздник кинематографистов, прилагающих огромные усилия, чтобы рассказать миру правду о том, что переживает Украина.

"Под конец фильма есть впечатление, что ты - зритель, но ты одновременно являешься и пассажиром. И так может произойти и с тобой, если пути пойдет дальше и начнет мировую войну. Международный зритель меняет парадигму мышления по Украине, когда видит такие фильмы", - так говорит о фильме "Откуда куда" ее продюсер Анна Паленчук.

Эта работа режиссера Мачека Хамели о людях, которых он эвакуировал в Польшу во время войны, стала победителем ОМКФ в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Анна рассказала: когда лента попала в Европу, выяснилось, что иностранному зрителю резонируют простые истории из эвакуационного автомобиля.

Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, фильм получил главную награду Международного конкурса на фестивале Sheffield DocFest в Великобритании. На ОМКФ лента получила специальный приз от музея "Голоса мирных".

Несмотря на мировой успех документальных фильмов о событиях в Украине, кинематографисты говорят: учитывая тенденции в сфере создания документального кино, относительную простоту и доступность съемок по сравнению с художественным есть риски искажения реальности на экране.

"О нас снимут фильмы... Очень странные и очень многое. И они не будут отражать наши эмоции и нашу реальность, ведь их будут снимать туристы, которые время от времени к нам заезжают. Именно на документальном уровне мы можем с этим бороться", - говорит Игорь Савиченко, продюсер фильмов "День волонтера", "День независимости".

Организатор панельных дискуссий, музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова понимает эти риски. Именно поэтому документирует события из первых уст, людей, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 80 тысяч таких историй. Музей поддерживает документальное кино в совместной миссии - рассказать миру, переживающему Украину, не дать историям, лицам, голосам забыться, остаться в безликих цифрах статистики.