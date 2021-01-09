Мутований коронавірус може давати негативний результат тесту

Новий штам коронавірусу, відомий як "британський" варіант B.1.1.7 (VUI-202012/01) може "обдурити" будь-які молекулярні тести на виявлення SARS-CoV-2 і дати хибний негативний результат.

Таких висновків дійшли фахівці з Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), розповіли на сайті організації.

FDA, агентство у складі Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, відстежує вірусні мутації SARS-CoV-2 та їх можливий вплив на тестування протягом всієї пандемії. Крім того, агентство вживає додаткові заходи для забезпечення точності дозволених тестів, працюючи з їх розробниками та проводячи постійний аналіз даних для оцінки всіх дозволених на цей час молекулярних тестів.

Зазначається, що COVID-19, як і всі віруси, здатний з часом мутувати, що призводить до генетичних змін у популяції циркулюючих вірусних штамів. Як вважають представники американського санітарного контролю, ризик того, що ці мутації вплинуть на загальну точність тестування, не є великим.

Повідомляється, що генетичні варіації в геномі SARS-CoV-2 можуть меншою мірою впливати на тести, засновані на виявленні декількох ділянок геному, ніж на тести, засновані на виявленні тільки однієї.

Як йдеться у публікації, на три санкціонованих на сьогодні молекулярних тести, MesaBiotech Accula, TaqPath COVID-19 Combo Kit та Linea COVID-19 Assay Kit можуть вплинути генетичні варіанти SARS-CoV-2, але вплив - незначний.

Важливо зауважити, що зразок виявлення, який з'являється за допомогою діагностичних тестів TaqPath і Linea, коли присутні певні генетичні варіанти, може допомогти у ранньому виявленні нових варіантів у пацієнтів, щоб зменшити подальше поширення інфекції. Нещодавно ідентифікований варіант B.1.1.7 був пов'язаний з підвищеним ризиком передачі, тому раннє виявлення цього варіанту у пацієнтів може допомогти знизити подальше поширення інфекції.

У FDA також вважають, що вакцини від COVID-19, як і раніше, можуть бути ефективними проти цього штаму.

"Наразі ми вважаємо, що дані свідчать про те, що санкціоновані в цей час вакцини проти COVID-19 все ще можуть бути ефективними проти цього штаму", - розповів комісар FDA, доктор медичних наук Стівен М. Хан.

Раніше повідомлялося, що в США заявили про можливу появу "американського" штаму коронавірусу.

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